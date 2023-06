¡Taylor Swift llega a México por primera vez!; todo lo que necesitas saber

Hasta el momento se desconoce si Taylor Swift anunciará más conciertos en los próximos días.

Este viernes, la cantante estadounidense, Taylor Swift, anunció que como su gira The Eras Tour, vendrá por primera vez a México y se presentará en el Foro Sol en agosto de este 2023, luego de semanas de especulaciones con respecto a la extensión de su gira por América Latina.

Estos son los días que Taylor Swift vendrá a México en agosto 2023 / Instagram: @taylorswift

Por medio de sus redes sociales la famosa anunció las tres fechas que tendrá en México, después de visitar varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Una de las razones por las cuales sorprendió el anuncio de que en su gira incluirá a México es que en tours pasados no lo incluye.

La intérprete de All Too Well estará en tierra azteca el 24, 25. y 26 de agosto de este 2023, y los boletos estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster, a diferencia de otras ocasiones, para poder adquirir los boletos se necesitará hacer un registro previo, aunque hasta el momento ni Ticketmaster ni Ocesa han confirmado los rangos de precios que se manejarán.

Pese a los problemas de Taylor Swift con Ticketmaster, esta empresa volverá a vender las entradas de la famosa / Instagram: @taylorswift

Te puede interesar: Taylor Swift es acusada de hacer presuntos rituales oscuros en sus conciertos

De acuerdo con un comunicado de Ocesa, el registro deberá hacerse a partir de este 2 de junio y hasta el 7 de junio a las 23:59 horas en la plataforma de ticketmaster.com.mx en donde se soicitará el inicio de sesión con una cuenta, el número de contacto y se verificará la información, para posteriormente recibir un enlace de acceso o lista de espera para la compra.

Como parte de las medidas para evitar la reventa y la caída del servidor, Ticketmaster detalló que únicamente se podrá seleccionar una fecha de un concierto con el registro y durante la cometas, sólo se podrán adquirir cuatro unidades. Inclusive se dio una lista con las fechas en las que se podrán comprar los boletos según el día seleccionado:

13 de junio para el concierto del 24 de agosto, 14 de junio para el concierto del 25 de agosto, y 15 de junio para el concierto del 26 de agosto.

Solo se podrán comprar cuatro boletos por registro para el concierto de Taylor Swift / Instagram: @taylorswift

No te pierdas: Taylor Swift estrenaría romance con Matty Healy a menos de un mes de su ruptura con Joe Alwyn