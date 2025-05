Ricardo O’Farrill confiesa por qué no le interesa recuperar su amistad con Sofía Niño de Rivera

El comediante Ricardo O’Farrill celebró que está cumpliendo poco más de dos años de sobriedad tras el fuerte escándalo que protagonizó en la boda de Mau Nieto en 2023 y que lo llevó a someterse a un tratamiento psiquiátrico. En entrevista con el programa ‘De primera mano’, el humorista contó cómo ha sido su proceso de rehabilitación.

Ricardo O'Farril celebró que está cumpliendo poco más de dos años de sobriedad tras el fuerte escándalo que protagonizó en la boda de Mau Nieto

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill en la boda de Mau Nieto en 2023?

En la boda de Mau Nieto en abril de 2023, Ricardo O’Farrill tuvo un altercado con Daniel Sosa, lo que resultó en su expulsión del evento. O’Farrill alegó que fue vetado y que no estaba en sus “cinco sentidos” debido a un brote maníaco depresivo. Posteriormente, O’Farrill realizó una transmisión en vivo en la que reveló detalles comprometedores sobre varios comediantes, incluyendo acusaciones graves contra Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa.

Tras este incidente, Ricardo O’Farrill comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. En sus redes sociales, compartió varios videos y publicaciones que preocupaban a sus seguidores y amigos.

Ricardo O’Farrill agradece a los amigos que han regresado a su vida. / Redes sociales.

¿Qué dijo Ricardo O’Farril sobre Sofía Niño de Rivera en 2023?

El standupero Ricardo O’Farrill se volvió tendencia luego de hacer un live en instagram en el que acusó a Daniel Sosa de amenazarlo de muerte y de supuestamente drogar, junto a Mau Nieto, a una mujer. También habló de Sofía Niño de Rivera y a quién catalogó como “desdeñable”.

“Cuando comenzó a trabajar en (una televisora) nos trataba mal a todos. Siempre trató mal a la gente, siempre le ha hablado mal a la gente (...) Esta mujer necesita una vez en su vida que alguien se lo haga saber porque es una egocéntrica mentirosa que nos ha hecho daño a muchísimas personas”, dijo en aquel año.

Ricardo O’Farrill se volvió tendencia luego de hacer un live en instagram en el que acusó a Daniel Sosa de amenazarlo de muerte / Redes sociales.

¿Por qué Ricardo O’Farril no quiere recuperar su amistad con Sofía Niño de Rivera en la actualidad?

Ahora, tras una intensiva recuperación que incluye hasta dejar la nicotina, Ricardo confesó en entrevista con ‘De primera mano’ que está listo para regresar de lleno a su trabajo y dijo estar agradecido por las personas que han decidido darle una nueva oportunidad, como su novia, y amigos con quienes se ha reencontrado. Sin embargo, no es la historia para su amistad con Sofía Niño de Rivera, con quien prefiere mantener la distancia.

“No es una persona con quien me interese tener una relación cercana, estoy muy agradecido con ella, me permitió abrir varios shows, me abrió las puertas en (una televisora), pero aún así no. Se cierran ciclos en las amistades y encuentras a quién quieres cerca y a quiénes no, hay personas más importantes a las que quisiera tener cerca”, dijo el comediante.

“Aprendes a cuidar al niño interno, lo que pasa es que en la búsqueda del placer encuentras dolor y en la búsqueda de tapar ese dolor encuentras más dolor, no estaba relacionado con cosas muy básicas como desayunar, tomar agua, limpiarme la carita, cosas muy básicas que te hacen resiginficar cosas”, compartió al ser cuestionado sobre los pasos que ha tenido su recuperación.