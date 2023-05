Ricardo O’Farrill reaparece tras escándalo y deja un mensaje

Ricardo O’Farrill prometió contar a detalle lo que ha pasado en estos días desde que ventiló secretos de sus amigos y se armó un gran escándalo.

A unas semanas del escándalo que se armó en redes sociales por las confesiones que hizo Ricardo O’Farrill en transmisiones en vivo, en las que también despotricó contra importantes figuras del standup, el comediante reapareció.

La última vez que se le vio públicamente fue en una de las transmisiones en vivo que estaba haciendo, donde alarmó que sus amigos cortaran el video, mientras a él se le escucha gritar.

Tiempo después, la familia del comediante tranquilizó a sus seguidores al informar que Richie estaba bien y recibiendo atención, sin embargo, hace unos minutos, O’Farrill mencionó en su reaparición cuál ha sido la mejor terapia en este momento tan complicado.

“Quisiera notificar que me encuentro bien”, especificó en una publicación de Instagram, donde agregó, “Ya sean familiares, seguidores, amigos y/o conocidos, se me llenan de awita los ojos, cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales, etc”.

El influencer aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras este episodio tan controversial, “agradezco de manera infinita tooooodos los mensajes de apoyo, los comments y todas las llamadas telefónicas que he recibido de cada uno de ustedes”, indicó.

Richie dejó claro que en estos momentos, su prioridad es estar cerca de los suyos y dijo, “sepan que en este bello momento de mi vida, lo más importante es mi novia Cristy, mi familia y la mensis de mi perrita Norma Esther”.

Igualmente mencionó que aceptará el apoyo económico que quieran hacerle, pero a su vez, las donará a “una causa que más lo necesite”.

Por último, Ricardo dijo, “cayendo en el cliché: sí, se vienen cosas grandes. Enfocado en amor, arte, familia, comida y amigxs. Ora sí que: perdonen las molestias, estamos trabajando para ustedes”.

“Los ama su compa Richie. Ya contaré a detalle toda esta experiencia mediante la pasión que le pongo a las cosas que ejecuto con dicha y me atrevo a llamar arte. PD: de verdad (gracias) por sus mensajes, solo me llenan de dicha”.