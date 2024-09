Ricardo Peralta confirma que sí idolatraba a Adrián Marcelo

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’, dejó la competencia en medio de polémicas que marcaron su paso como miembro del cuarto Tierra.

Aunque en su última semana intentó enmendar las tensiones con el cuarto Mar, su reputación ya había quedado afectada debido a su complicidad en las bromas de Adrián Marcelo, líder del cuarto Tierra.

Tras su salida del reality, Ricardo fue interrogado sobre su relación con Adrián Marcelo, especialmente por Shanik Berman, quien le preguntó directamente si lo idolatraba. Cabe recordar que tanto Shanik como Sabine Moussier habían mostrado simpatía hacia Adrián, pero tras descubrir lo que él decía de ellas a sus espaldas, quedaron decepcionadas.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo, a pesar de ser una figura controvertida, fue considerado uno de los participantes más fuertes. Muchos de sus compañeros evitaban nominarlo por temor a enfrentarse a él en la placa de eliminación.

Además, su habilidad como líder y su facilidad de palabra le permitieron ganarse la confianza del cuarto Tierra. Durante seis semanas, los miembros del equipo siguieron sus estrategias y consejos para avanzar en el juego. Adrián Marcelo se convirtió en el cerebro detrás de su grupo, y varios habitantes confiaron plenamente en sus tácticas sin cuestionarlas.

Adrián Marcelo, Arath, Gomita, Gala y Sian en la prueba del líder / Captura de pantalla

Cuando se le preguntó si realmente idolatraba a Adrián Marcelo, Ricardo Peralta explicó en entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman para Vix que admiraba una característica en particular de su personalidad: su capacidad para trabajar en equipo.

“Espero que te encuentres muy bien, yo sé que este tipo de eventos, cuando te tocan, te deprimen. Yo idolatré e idolatro la forma en la que trabaja. Eso fue lo que dije: me gusta cuando una persona trabaja en equipo y está ahí para su equipo, que confía completamente sus cuentas en equipo. Yo soy una persona que trabaja en equipo. Eso me parece espectacular”. Ricardo Peralta

Finalmente, Ricardo Peralta decidió no profundizar en las controversias relacionadas con Adrián Marcelo. Sin embargo, dentro de ‘La casa de los famosos México’, Peralta admitió que, aunque era consciente de que muchos de los comentarios de Adrián estaban fuera de lugar, eligió no intervenir. “No era su mamá para estarlo regañando”, explicó.

Ricardo Peralta también reconoció que se sentía culpable por no haber puesto un alto:

“Hoy, sentado ahí en medio de toda la trifulca (Gala contra Adrián Marcelo), hubo un momento en el que quería llorar. Pero luego me dije: ‘No llores. Eres responsable de tus actos y tus palabras. Afronta la situación’. Sin embargo, no pude evitar sentirme mal por no haber intervenido antes”, concluyó.

