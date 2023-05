Ricardo Salinas Pliego reacciona a publicidad de corpiños para hombres de una marca de ropa interior

Desde hace tiempo, famosa marca de ropa interior ha llevado a cabo campañas publicitarias en las que son protagonistas personas con sobrepeso y un hombre trans embarazado.

Ricardo Salinas Pliego publicó en sus redes sociales una imagen que forma parte de una campaña publicitaria de una famosa marca de ropa interior, en la que aparece una mujer y un hombre con corpiño, ambos con sobrepeso.

El empresario retomó la publicación de otra usuaria de redes sociales que acompañó la imagen con una crítica hacia la marca: “CK wants to go broke” (“CK quiere ir a la quiebra”). Por su parte, el dueño de TV Azteca escribió el comentario: “Buenos días... ¿Esto es broma verdad?”

La publicación de Salinas Pliego ha generado cantidad de reacciones de internautas, quienes, también han cuestionado a la marca y aseguran sentir “nostalgia” por las antiguas campañas publicitarias que incluían a modelos como Kate Moss.

No obstante, otros usuarios han opinado que las personas con sobrepeso también tienen derecho a aparecer en publicidad de marcas de lujo. Asimismo, hay internautas que consideran que dichas campañas publicitarias podrían transmitir un mensaje erróneo respecto de mantener un cuerpo saludable.

Por si no lo viste: Ricardo Salinas Pliego “batea” a Jorge Van Rankin y tunden al Burro en redes

Ricardo Salinas Pliego señala imagen de campaña publicitaria de famosa marca de ropa interior / Instagram: @ricardosalinas

¿En qué consiste la controversial campaña de la famosa marca de ropa interior?

El año pasado, la marca contrató a un hombre trans embarazado para protagonizar su campaña publicitaria. En dichas fotos, aparece el hombre al lado de su pareja mujer. Ella posa en una cama, mientras que él está de perfil sentado en el suelo contemplando su vientre con varios meses de embarazo.

Dueño de Elektra publicó su reacción a la campaña publicitaria de la marca de ropa interior / Twitter: @RicardoBSalinas

De acuerdo con lo que sostiene la marca, su objetivo con ese tipo de campañas publicitarias es diseñar ropa interior para todo tipo de cuerpos en afán de promover la “igualdad”. La mencionada campaña se llama Inclusión y Diversidad y busca atender a “todo el espectro de identidades de género.”

Internautas reaccionaron a la publicidad de corpiños para hombres y añoran las antiguas campañas de la marca / Twitter: @israelgsalinas

Asimismo, se asumen como “defensores de la comunidad LGBTQ +”, así como, la igualdad y la seguridad. Para este año, han lanzado su nueva campaña Pride, inspirada en los colores de la bandera de dicha comunidad, con corpiños para hombres, trajes de baño completos para hombres en colores llamativos y diversidad de diseños de boxers.

Internautas reaccionan a la publicación del dueño de TV Azteca sobre los corpiños para hombres / Twitter: @RicardoBSalinas

Internautas opinaron sobre la campaña publicitaria de la marca de ropa y la reacción de Ricardo Salinas Pliego.