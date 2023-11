¿Romina Marcos, hermana de Emilio, contra Karol Sevilla?: “No te queda el papel de víctima”

La ruptura entre Emilio Osorio y Karol Sevilla está siendo muy polémica. Aunque ya se veía que la relación entre los jovenes actores no estaba bien cuando Emilio ingresó a La casa de los famosos México diciendo que su novia era Karol Sevilla y al mismo tiempo ella se declaró soltera en un programa de televisión, se habían mantenido callados sobre los detalles de su romance hasta que recientemente se confirmó la ruptura ¡y de qué manera!

Emilio apareció junto a Leslie, exintegrante de Acapulco Shore y ya hasta se fueron de viaje juntos en pareja. Esto desató muchos comentarios por parte de los internautas quienes no entienden cómo un día se juraban amor y ahora Emilio ya tiene otra novia tan rápidamente.

Por su parte, Karol lanzó un misterioso mensaje en redes después de darse a conocer el romance entre Emilio y Leslie y puso un tweet haciendo referencia a las imágenes de ellos juntos: “Solo diré jajajajaja”.

Leslie y Emilio se han dejado ver enamorados / Instagram: @_lesliegallard

Para los usuarios de redes sociales esto fue un claro mensaje de que Karol ya sospechaba algo que tal vez le negaba y ahora resultó ser verdad, por lo que se solidarizaron con ella y le mandaron mensajes de apoyo, aunque otros la tacharon de “ardida”.

Karol Sevilla negaba su relación con el hijo de Niurka Marcos. / Instagram: @emilio.marcos / @karolsevillaofc

Después de este misterioso mensaje, Romina Marcos, hermana de Emilio, sacó las uñas por él y los internautas consideraron que sus últimos mensajes fueron indirectas hacia Karol Sevilla.

“Ya no está de moda ponerte en el papel de víctima si no tuviste responsabilidad afectiva, si ghosteaste, si te alejaste, si no supiste ser sincero de frente y hacerle frente a tus problemas. Obviamente va a haber consecuencias, pero ponerte en el papel de víctima no te queda, mi amor. Ya estamos grandecitos. Hay que hacernos responsables de nuestras acciones”, dice en un video en TikTok que compartió Romina dedicado “pa’ quien le quede el saco”.

Además, en las publicaciones de Emilio y Leslie, Romina ha dejado comentarios como: “La mejor cuñada ever” y “Amo verte feliz, consentido, acompañado. Amo que te presuman y presumas!!! Esto mereces bb. Disfruta”, lo que también sería una indirecta para Karol dejando ver que era decisión de ella mantener su noviazgo fuera de los reflectores y sin hablar de él en ningún momento.

Sin embargo, Romina rompió el silencio hace unos minutos y dijo que el video que compartió en TikTok solo se trataba de “un pensamiento sobre la vida o algo que le pasó” diciendo que no todo es como parece.