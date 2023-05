Romina Marcos y María León se reúnen tras protagonizar fuerte polémica por la industria del teatro

Romina Marcos aceptó que sus comentarios estuvieron fuera de lugar y le pidió disculpas a María León.

Romina Marcos y María León fumaron la pipa de la paz. Luego de que la hija de Niurka cuestionó el por qué la cantante, estaba protagonizando al protagonizando al mismo tiempo, dos obras: Mentiras y Vaselina.

Romina aseguró que, aunque admira a María León, la cara de la actriz está más que vista debido a que en cada obra que estrena Alejandro Gou, ella participa.

Después de las polémicas declaraciones, María León confesó en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, que la hija de Niurka la buscó para ofrecerle una disculpa por lo dicho.

María León pidió empatía y que se glorifique el éxito de otras mujeres / Instagram: @sargentoleon

Ahora a través de su cuenta de Instagram Romina presumió que se reunió con María León, en donde pudieron aclarar frente a frente los malentendidos.

“Hoy me conecte con un ser humano maravilloso. También me quedó claro que las mujeres no somos competencia, que juntas aprendemos y crecemos”, comentó.

Romina Marcos y María León hicieron las paces tras fuerte polémica / Instagram: @sargentoleon / @romimarcos

De igual forma, Romina le agradeció la oportunidad que le dio al escucharla. Por su parte María León respondió la historia: “Me tienes para siempre Romi”.

Tras su publicación varios internautas señalaron que las cantantes podrían realizar alguna colaboración musical o incluso verlas más adelante compartiendo escenario.