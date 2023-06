¡Se iban a casar! Mario Domm asegura que su tórrido romance con Yuridia casi lo lleva al altar

La relación entre Mario Domm y Yuridia comenzó bajo los reflectores y la prensa no paraba de hablar de ellos ni un solo minuto.

Mario Domm y Yuridia iniciaron su relación en 2010, esto después de haberse conocido en un evento donde ambos acudieron como invitados, siendo el momento donde quedaron flechados y desde entonces se dejaban ver juntos y más enamorados que nunca.

Sin embargo, poco tiempo después comenzaron los rumores de una separación, la cual se había dado por culpa de las supuestas infidelidades de Mario Domm, pues desde mucho antes él tenía la fama de mujeriego.

En ese momento la ex participante de La Academia buscó refugio en Matías Novoa, su actual esposo, mientras que Mario Domm compuso para ella la canción Aléjate de mí y de hecho se dice que todo el disco, Dejarte de amar, del que se desprende esta canción, está basado en su historia de amor.

Sin embargo, cupido los volvió juntar y esta vez prometían estar juntos por la eternidad, pues ya tenían planes de boda, suceso que hoy en día Mario Domm recordó y confirmó en entrevista con Yordi Rosado.

“Yo recuerdo que en algún momento le vi a Yuridia un anillo y me preguntaba si se lo habías dado tú o no, ¿En algún momento estuvieron cerca de casarse?”, le pregunta Yordi Rosado al compositor.

“Sí, sí, estábamos cerca y no se dio. Y ahora tengo dos hijos maravillosos, soy papá soltero, hago el lunch, llego a la escuela, he aprendido tantas cosas de ser soltero”, mencionó el cantante sin dar más detalles de la relación que mantuvo con la ex integrante de ‘La Academia’.

Tras la ruptura que se dio entre los cantantes, ambos continuaron y rehicieron su vida. Por un lado, Mario Domm se casó con Alejandra Callero, con quien tuvo dos hijos, mientras que Yuridia se casó con le también académico Matías Aranda, quien es su actual marido y con quien en la actualidad se encuentra esperando a un hijo.