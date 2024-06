¡Se la regresan! Hijo de Alfredo Adame se la mi3nta a su papá en pleno evento

No es un secreto para nadie que Alfredo Adame y su hijo, Sebastián Adame, no tienen la mejor relación del mundo. Si bien cada uno tiene diferentes versiones del porqué de su distanciamiento, lo cierto es que actualmente no se hablan.

En diversas ocasiones, el actor ha “desconocido” a tres de sus cuatro hijos, incluido Sebastián, y solo mantiene contacto con su hija, Vanessa.

En su momento, el también DJ reveló que sus hijos varones le dejaron de hablar después de que le quitara el apoyo económico a su exesposa, Mary Paz Banquells, a quien responsabiliza de esta situación: “Me los estuvo echando en contra y un día dije: ‘No son mis hijos’”, dijo.

Por su parte, Sebastián ha dicho que su padre lo rechazó por su orientación, llegando al punto de agr3dirlo físic4mente cuando se enteró. Este hecho ha sido negado por el histrión.

Hijo de Alfredo Adame / Facebook: Sebastián Adame

Sebastián Adame se la mi3nta a su papá en pleno evento

Recientemente, las cámaras de TVNotas captaron a Sebastián Adame en una discot3ca de la CDMX. El joven había sido invitado como jurado en un concurso llamado ‘El chico taller 2024’.

En algún momento de la noche, la anfitriona le agradeció su presencia en el lugar y mencionó que los padres pueden equivocarse al momento de tratar con un hijo perteneciente a la comunidad LGBT+, haciendo una clara referencia a Alfredo Adame.

Ante esto el público comenzó a gritar que Alfredo “la tenía ch¡qu¡ta”. En respuesta, Sebastián simplemente se limitó a sonreír y decirle a una persona del público: “Te la volaste”.

Tras un corto, pero emotivo discurso sobre lo agradecido que se siente de haber sido invitado al evento, pese a no ser una celebridad “grande” en el espectáculo, los presentes empezaron a corear: “Ch1g4 a tu m4dr3, Afredo Adame”, y lo motivaron para que también lo hiciera, con éxito.

Para finalizar, la anfitriona le dedicó unas palabras por su fortaleza, pese a “tener un padre tan complicado": “A pesar de tener un papá como el tuyo, que no se lo deseo a nadie, pero sé que muchos tienen. Muchas gracias por hacer esa parte diferente que nos hace especial a todos”, dijo.

Cabe destacar que, para muchos, este momento ha sido descrito como “épico”, pues Alfredo es conocido por ese característico in5ulto. Incluso, hasta monetiza con eso en sus diversas plataformas.

