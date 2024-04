Sebastián Adame revela que ha tenido que tomar terapia debido a su padre, Alfredo Adame ¿Lo perdonará?

Sebastián Adame Banquells asistió a un evento en la Ciudad de México y ahí habló con la prensa sobre los conflictos que mantiene con su padre, el actor Alfredo Adame.

El joven dio gracias al programa La Casa de los famosos, ya que gracias a esto el público pudo ver cómo es la convivencia con su padre y aseguró que no es nada fácil.

Recordemos que desde el 2017, Alfredo Adame y Mary Paz Banquells firmaron su divorcio luego de 25 años de matrimonio y tuvieron tres hijos en común: Alejandro, Diego y Sebastián.

Cabe señalar que la relación del actor con sus hijos no ha sido la mejor y desde hace varios años se encuentran incomunicados. Sebastián, en dicha entrevista que fue retomada por el programa Venga la Alegría, mencionó que algo sucedió entre ellos que le resulta imposible perdonar.

Sebastián Adame Banquells

“Hay una o dos cosillas que la verdad sí lo hubiera perdonado, pero luego pasó una, que no les voy a decir ahora porque la verdad no quiero expresarlo en este momento, pero sí hay una cosa que jamás le voy a perdonar y para este momento sí me tiene muy enojado, porque aparte pues él no tiene interés de acercarse”.