Sergio Mayer se quiebra al revelar que su hijo sigue distanciado y entre lágrimas envía emotivo mensaje

La relación entre Sergio Mayer y su hijo ha sido complicada, pero el actor ha dejado ver que, con su nieta, ha sido un abuelo presente.



Si bien la relación entre Sergio Mayer y su hijo, fruto de su relación con Barbará Mori desde hace años, se ha visto fracturada, se creía que con el pasar del tiempo, sus lazos se volvieran a unir, sobre todo con el nacimiento de su hija con la actriz Nátalia Subtil. Sin embargo, esto no fue así.

Lo que sí ocurrió fue que Sergio Mayer pudo conectar, incluso antes del nacimiento, con su nieta. Acontecimiento que confesó en una dinámica dentro de La casa de los famosos y con la que al mismo tiempo se quebró, dejando al descubierto que Sergio es uno de los participantes más sensibles del reality.

Este martes 20 de junio, se presentó una nueva sección llamada La vida en fotos, siendo el ex Garibaldi quien la inauguró. Fotos como su participación con Big Brother, su paso por Garibaldi y Solo para mujeres, se dejaron ver tocando fibras sensibles del exdiputado.

Sin embargo, lo que lo hizo quebrarse fue una fotografía con su hijo, con quien no mantiene contacto desde hace un par de meses y al cual le mandó un mensaje.

“Sergio (Mayer Mori) tiene tiempo que no lo veo, pero aprovecho este momento para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti. Sabes lo importante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas y si en determinado momento no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”, dijo Mayer mientras lloraba.

Recordemos que padre e hijo desde hace años se han distanciado. En un momento Mayer aseguró que a su primogénito no le parecía su disciplina, razón suficiente para poner distancia. Sin embargo, las razones aún son inciertas.

Hace unos días Sergio Mayer recordó el origen del conflicto entre Natália Subtil y su familia. / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer revela especial momento que vivió con su nieta

En la misma dinámica, Sergio Mayer al ver la foto de su nieta, aseguro que ella le habló antes de nacer a través de una dinámica espiritual y de manera puntual le pidió no juzgar a su hijo, por lo que el mensaje de Sergio, tendría aún más sentido.

“Me conecté con ella antes de que naciera y me dijo ‘abuelito, no juzgues a mi papá, pero también me dijo que no la dejara sola. Me dijo, ‘déjalo, él sabrá cómo regresar, no lo juzgues, pero tú no te alejes de mi’”, compartió Sergio Mayer, quien no dejó de llorar mientras compartía la experiencia.

Los seguidores del exGaribaldi aplaudieron la labor de Sergio como abuelo, quien ha estado presente y ha apoyado de todas las formas a su nieta, a pesar de la tensa relación con Natalia Subtil, madre de su nieta y expareja de su hijo.