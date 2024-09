Sian se ofende con Arath de la Torre porque lo llamó “poco hombre” y le reclama tras la salvación, VIDEO

La noche del viernes 13 de septiembre estuvo marcada por la controversia en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, cuando Arath de la Torre tomó una decisión inesperada que generó gran polémica.

Al ejercer su poder de salvación, el conductor decidió quitar de la placa de nominados a Gala Montes, dejando en riesgo a Sian Chiong, quien ahora podría convertirse en el octavo eliminado.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Arath revivió un antiguo conflicto con Sian, llamándolo nuevamente “poco hombre”.

Sian se enfrenta a Arath de la Torre en La casa de los famosos México / Captura de pantalla: La casa de los famosos México

Este comentario no fue nuevo, ya que en una ocasión anterior, Arath había calificado a Sian como “poco hombre” por haber decidido autosalvarse en lugar de proteger a Sabine Moussier. Esta vez, antes de revelar su decisión de salvar a Gala, el conductor de ‘Hoy’ justificó su acto diciendo:

“Tengo que ser congruente, le llamé poco hombre a Sian, me subo a la placa para que Gala Montes siga cumpliendo sus sueños.” Arath de la Torre

Sian encara a Arath de la Torre

El enfrentamiento no tardó en escalar, y Sian, visiblemente molesto, confrontó a Arath durante la transmisión en vivo:

Sian: “Oye hermano, bien ganado, pero oye, ¿por qué lo de poco hombre?”

Arath: “Por tener congruencia.”

Sian: “Pero tú me dijiste a mí que no lo querías decir en serio, tú me pediste una disculpa. Escucha mi punto, podrías haber dicho en vivo que me habías ofrecido una disculpa.”

Arath: “Pero quise ser congruente. Lo llamé erróneamente de una manera, pero me sacrifico por una mujer que me ayudó.”

Sian: “Dices una cosa y haces otra.”

Arath: “Neta ya, güey, neta ya.”

A pesar del intercambio, Sian no quedó conforme con la explicación de Arath. Más tarde, le confesó a Gala que consideraba injusto que Arath lo volviera a calificar de esa manera solo por haberse autosalvado en un momento del juego, y expresó su preocupación de que los comentarios del conductor pudieran afectar su imagen pública, ya que Arath es una figura influyente.

¿Sian y Arath se reconciliaron durante la noche?

Sin embargo, la tensión entre ambos no duró mucho. Durante la fiesta que siguió a la transmisión, Arath y Sian lograron reconciliarse con una larga conversación.

Arath le pidió a Sian que fuera humilde y le recordó que, como un joven actor con una carrera internacional en ascenso, aún le esperan muchos proyectos importantes en el futuro. Sian Chiong reconoció con Arath que no ha jugado del todo bien en ‘La casa de los famosos México’ desde que decidió formar parte del cuarto Tierra, mientras que el conductor de ‘Hoy’ le pidió no clavarse en lo malo.

“Yo no te dije poco hombre hoy, para ti sonó así, pero quise ser congruente y te di la mano. No te estoy traicionando. Si en determinado te lo dije tuve que ser congruente, pero no lo hice con dolo”. Arath de la Torre

“No lo malinterpretes. No eres un poco hombre, eres un tipazo y eres un gran jugador”, recalcó y agregó que recordó esa situación y le ofreció una disculpa a Sian por si lo ofendió nuevamente y reiteró que no es lo que piensa de él.

