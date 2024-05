Survivor: Llaman a la policía cibernética porque comentarios en redes pusieron en riesgo a una concursante

De tu revista TVNotas, te traemos esta nota. El famoso reality de supervivencia, Survivor México ha estado lleno de polémica dentro y fuera de la pantalla. Una de las participantes, Itzel Peniche, ha mostrado carácter fuerte. No se deja de nadie y ha tenido peleas con varios de sus compañeros. En redes, el público ha reaccionado con comentarios negativos respecto a su forma de ser.

La semana pasada, la agencia que la representa publicó un comunicado en el cual condenó la vi0 l3n cia en redes hacia ella. Además de los ataques, han criticado su físico, han deseado la mu3...te a sus familiares y han hecho comentarios como “por eso las des... p4r3cen”.

Itzel actualmente se encuentra dentro la compentencia / Liliana Carpio / @itzel_peniche, @survivormx, @happymanagementx

El escrito resalta la gravedad de dichos comentarios. Al cierre de esta edición, Itzel continuaba en el reality, aunque se especulaba que podría ser la próxima expulsada.

Ve: Galilea Montijo organiza fiesta de cumpleaños para su novio, Isaac Moreno

Además, aseguran que tomarán medidas legales al respecto contra quien resulte responsable de las amenazas en contra de la conductora. / Liliana Carpio / @itzel_peniche, @survivormx, @happymanagementx

Itzel ha ayudado a su equipo, Halcones a ganar varias calaveras (puntos a favor)

Nos encontramos con su hermana, la actriz Yulianna Peniche, quien nos expresó su preocupación ante esta situación: “Estoy muy orgullosa de mi hermana, de lo que ha logrado. (...) Apoyo a mi hermana. Creo que ha sido la más empática de todas y no se vale que esté pasando esto”.

Ya tomaron medidas al respecto. “La gente que hace este tipo de cosas debe saber que hay una Policía Cibernética y el equipo de abogados y de mánagers de mi hermana está recurriendo a ella”.

Alfombra Verde del Estreno del Show de Comedia “Los Marihuanólogos” en el Marketeatro. / Liliana Carpio / @itzel_peniche, @survivormx, @happymanagementx

La también conductora pide a la gente que se calme. “En el reality te dejan incomunicado de tu familia, durmiendo a la intemperie. Son tres meses en República Dominicana. Se debe entender que es un juego, una competencia y uno no se puede clavar de esa manera. Que le digan que ‘por eso las des...par3c3n’ no tiene nada que ver con el programa. Es un comentario horrible”

Checa: La casa de los famosos: ¿Quién sería el eliminado de hoy?

Finalizó diciéndonos que la vi0 l3 ncia en las redes sociales es muy peligrosa. “Tengo una carrera de casi cuarenta años y no la he vivido. Pero mi hermana recibe una vi0 l3 ncia de esa magnitud. Me apena mucho por las personas que se atreven a escribir esas cosas. Eso no es permisible. Me duele y me da coraje que la traten mal (en el reality los internautas). Pero no me puedo clavar”.

“Además, ella no está robando ni haciendo trampa como otros en el programa. Mi hermana no se ha manejado así. No hay que tirarle 0d!o”, finalizo.

Te puede interesar: Eduin Caz informa el fallecimiento de un querido integrante: “Grupo firme está de luto”

Ha sido nominada en varias ocasiones para el ‘reto de extinción’, pero ha logrado salir adelante y quedarse en la competencia. / Liliana Carpio / @itzel_peniche, @survivormx, @happymanagementx

¿De qué se trata Survivor México?

En Survivor México compiten dos equipos: Halcones y Jaguares. Cada equipo debe acumular calaveras durante la semana para ganar recompensas. Los viernes el equipo perdedor elige a los concursantes que quedan en riesgo de abandonar la competencia. Los participantes se someten a un ‘duelo de extinción’ y el perdedor se va.

Se someten a pruebas de resistencia y coordinación física. Los ganadores son recompensados con comida.

Duermen en la selva, en refugios que ellos montan. Viven de manera primitiva.

El ganador final de la competencia recibe un premio de dos millones de pesos, además del salario que reciben por estar en el programa.

Itzel actualmente está en Halcones, aunque ha sido intercambiada por sus compañeros varias veces, debido a su carácter fuerte.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas.