Survivor México: Así reaccionaron las redes sociales con el gran estreno del reality show

Survivor México será transmitido de lunes a viernes a las 20:30 por la señal de Azteca Uno.

La noche de este lunes 22 de mayo, TV Azteca estrenó la cuarta temporada del reality show Survivor México, uno de los programas más vistos de los últimos años de la señal de la televisora del Ajusco.

En esta nueva temporada ha sido una de las esperadas debido a que marca el regreso de algunos exparticipantes con el fin de obtener la revancha, y seguir luchando por la sobrevivencia.

Ellos estarán en el equipo los Dominantes y los representa el color verde: Aranza Carreiro, Pablo Martí, Kenta Sakura, Ale Saadi, Ximena Duggan, Gary Centeno, Javi Vázquez, Jero Palazuelos, Bárbara Falconi y Nahomi Mejía.

Ellos son la tribu Dominante en Survivor México / Instagram: @survivormx

Los otros días 10 participantes son la tribu de Los Elegidos y los representa el color amarillo, ellos fueron seleccionados en los diferentes castings que se hicieron en México: Eduardo Guerrero de Veracruz, Sergio Torres de Quintana Roo, Magdalena Álvarez de Tlaxcala, Bibiana Caloca de Baja California, Aarón Albores de Quintana Roo, Natalia Barquet de Veracruz, Oscar Plascencia de Jalisco, Marina Flores de la CDMX, Keving Palacios de Guerrero, Jessica Farjar de la CDMX.

El primer episodio quien se llevó la noche fue el equipo Dominantes, quienes demostraron que ya tiene la experiencia de temporadas pasadas, pues se llevaron varios suministro y herramientas para sobrevivir en el reality show.

Así reaccionaron las redes sociales al estreno la nueva temporada de Survivor México

En el primer episodio de Survivor México las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas, quienes se mostraron emocionados por la nueva temporada.

Sin embargo, muchos otros criticaron como colocaron a los participantes, pues muchos opinaron que era injusto que todos exparticipantes estuvieran en una sola tribu.

“Lo típico de Survivor, equipos desbalanceados, si va a ser así y ganen los antiguos siempre no cuenten”, “Cómo diablos a Aranza con esa vieja que pesa el triple que ella”, “Duggan y Aranza mis mujeres nuevamente”, “Todo debería ser válido en las pruebas, como en la temporada 2, eso era lo cool de survivor”, “Solo que cambiar (Halcones y Jaguares por Toros y Leones) no me gustó eso”, “Siento que se pondrá más interesante una vez que estén mezclados por ahora se está viendo muy obvio quienes son los de la experiencia”, fueron algunos de comentarios.