Tania Ruiz y Alejandro Baillères celebraron su primer aniversario de novios

La modelo, Tania Ruiz, y el empresario, Alejandro Baillères, están de manteles largos. El pasado 12 de julio celebraron su primer aniversario de novios. A nuestra redacción llegaron imágenes donde se les ve en una comida romántica con vista al mar en Ibiza.

Recordemos que, en mayo de 2024, ambos se vieron envueltos en especulaciones sobre un posible romance. La originaria de San Luis Potosí fue quien confirmó, tiempo después, el inicio de su bella historia.

En historias en sus redes sociales, Ruiz compartió una serie de fotografías junto a su amado y las acompañó con breves mensajes. Resaltó que el empresario la acogió aparentemente en un momento difícil en su vida.

En una de las fotos se leía: “12 meses, mil recuerdos de un amor que solo crece. Tocaste mi herida sin huir. Me amaste justo cuando más miedo daba acercarse. No llegaste a salvarme. Llegaste a amarme, y en eso, sin darme cuenta, me ayudaste a sanar”.

“Conociste mi peor versión y, aun así, elegiste ver mi alma. No hay amor más valiente que ese”, agregó en otra foto.

Te mostramos estas postales de su romántica comida en pareja con vista al mar. / @TANIARUIZE

Tania compartió la foto de la carta que le dio Alejandro

La modelo agradeció a Baillères por abrazarla y protegerla, sin exigencias. “Gracias por abrazarme con hechos, por cuidarme con ternura y por amarme con el alma. Contigo me siento amada, valorada, respetada y protegida”.

Alejandro también se pronunció y le dedicó un mensaje escrito a mano: “Amor de mi vida: Gracias infinitas a ti y a Dios por estar en mi vida. Es el año más feliz de mi vida. ¡Me das la vida más completa que jamás he vivido! Te amo como nunca antes había amado. Siempre tuyo”, concluyó.