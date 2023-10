Tania Ruiz celebra su cumpleaños junto a su guapo novio a 9 meses de tronar con Enrique Peña Nieto

En julio pasado, una publicación española dio a conocer que Tania Ruiz, exnovia Enrique Peña Nieto, estaba estrenando novio.

Revelaron que se trataba de Manuel Serrano, un ingeniero industrial de nacionalidad española.

A tres meses de romance y a nueve de la ruptura con Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz presumió su festejo de cumpleaños al lado de su apuesto novio.

“En mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a mi novio!! Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mi. Gracias por darme tanto amor”. Tania Ruiz

Y agregó: “Entre más te conozco, más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba, nuestro mundo me salvaba. Sané cuando me dejé sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. Nuestro mundo, mi lugar, mi casa en cualquier lugar. Te amo infinito”.

Tania Ruiz terminó su romance con Peña Nieto hace nueve meses / Instagram

¿Quién es el novio de Tania Ruiz?

Manuel Serrano es Ingeniero Industrial y Doctor en Transformación digital.

Se ha desarrollado en la docencia, pero también en el mundo del emprendimiento con una consultora global especializada en Coolhunting Empresarial siendo co-fundador de Coolhunting Community.

También es autor de más de 10 libros y colabora como experto en medios de comunicación.