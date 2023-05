Tatiana ‘le echa ojo’ a un policía; todo queda grabado en un divertido video

Hasta el momento se desconoce la identidad del policía que le pareció atractivo a Tatiana.

Luego de dos presentaciones que tuvo Tatiana en el Palenque de la Feria de Pachuca, como parte de los festejos por el Día del Niño, la llamada reina de los niños subió un video en su cuenta de TikTok, en el cual rápidamente se volvió viral.

La cantante se subió al trend de TikTok en donde una persona que te parece atractiva en la calle, en el lugar donde estés le apuntas con la cámara y poner de fondo la canción ‘Bandido’ de Ana Bárbara, como si se tratara de una persona a la que buscarías para declararle su amor.

En este caso Tatiana grabó a un policía estatal de Pachuca de acuerdo con la descripción de la cantante. El informado no se dio cuenta durante los primeros segundos, pero después fue advertido por uno de sus compañeros y solamente alcanzó a saludar, sonreír y ponerse nervioso al grado de querer ocultarse en algún lugar.

Tatiana grabó a un policía que le pareció atractivo / TikTok: @oficialtatiana

En la descripción incluyó los hashtags bandido, seguridad, guapo, me cacharon, Pachuca, Hidalgo, Dif.

Hasta el momento el video en TikTok ya supera los 3.4 millones de vistas y tiene alrededor de 196 mil ‘me gusta’.

Tras el video las reacciones no hicieron por parte de los internautas: “Primera vez que veo que Tatiana sube algo, así bendito Dios ya está recuperada”, “Necesito que se manifieste el policía, estaría bueno el chismecito”, “Tatiana me representa con los mismos gustos raros por no decir humildes”, mencionaron.