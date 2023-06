Tenoch Huerta: Sale otra presunta víctima, María Elena Ríos no es la única que lo acusa

La activista María Elena Ríos, conocida por haber sobrevivido a un ataque con ácido, sorprendió al referirse al actor Tenoch Huerta como “depredador sexual”.

Luego de que este tema cobrara fuerza, el actor de Marvel se defendió diciendo que lo que pasó entre ellos habría sido “consensuado” y destapó también que tuvieron una relación.

En medio de esta polémica, una nueva mujer salió a señalar a Tenoch Huerta, luego de que María Elena se atrevió a alzar la voz.

La actriz Fernanda Tosky usó su cuenta de Twitter para decir, “ya vi a Tenoch Huerta defendiéndose. Igualito que cuando le reclamé lo que me hizo hace 7 años. ¿Te acuerdas? Yo sí”.

Fernanda Tosky se sumó a la denuncia de María Elena Ríos contra Tenoch Huerta / Twitter: @fernandatosky

En otro mensaje anterior en donde se visibilizaba la denuncia de María Elena Ríos, Fernanda detalló, “siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito, en mi experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”.

Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses.

Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos. https://t.co/JxkdYxWVpX — Fernanda tosky (@FernandaTosky) June 11, 2023

Sobre el mismo tema, la joven actriz comentó, “yo salí con él y sí me hizo una cosa muy fea sexualmente. Siempre pensé en denunciar pero justo, es muy famoso. Y te avientas a mucha banda, tienes que tener temple para aguantar lo que viene. Bravo por la chica que lo hizo (exponerlo)”.

Tenoch Huerta suma otra denuncia además de la de la saxofonista María Elena Ríos / Clasos/ Instagram: @eltotu

Al ver los mensajes de la actriz, algunas personas le solicitaron que diera más detalles sobre lo que habría sufrido con el actor, sin embargo ella respondió, “tristemente son palabras que me exponen demasiado. Narrar cómo pasó está muy fuerte y jamás me haría eso. Pero puedo hacer una denuncia”.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto.