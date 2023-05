Tunden en redes a Santa Fe Klan por subir fotos en plena ducha con Karely Ruiz ¿El nuevo Anuel?

Maya Nazor y Santa Fe Klan anunciaron su separación a finales de octubre de 2022 a tan solo unos meses de haberse convertido en padres.



Como te lo hemos contado, Karely Ruiz y Santa Fe Klan se han visto envueltos en polémicas desde se han dejado ver juntos y es que los rumores de su supuesto romance no han parado.

Pese a que ambos han dicho que solo son amigos, han aparecido en redes de forma muy acaramelada.

Luego de que su video erótico colaborativo se filtrará en redes, volvieron a colocar unas imágenes candentes en la ducha en las que demostraron también tratarse de manera romántica.

En las fotos vemos a los famosos sin ropa, pero llenos de espuma, incluso dándose un beso y demostrando que son muy felices juntos.

Al momento no han confirmado que se encuentren en una relación, pero los internautas señalan que todo eso lo hacen para llamar la atención y que la canción que lanzaron tengo una mejor recepción:

“Señal de que la rola no pegó y de alguna forma tiene que generar vistas”, “No necesitan esa publicidad, la rola es malísima”, “Ya fue mucha mam***", “Antes eras cool, esto da asco”, “Ya es algo grotesco”, “La rola fue horrible y ni así pega”, comentaron usuarios.

Los cantantes se han dejado ver muy juntos luego de que, su video íntimo de OF / Instagram: @santa_fe_klan_473

Pero no solo eso, sino que creen que Karely no está nada interesada en el cantante, ya que aparentemente circulan en redes videos de OF en donde se ve que ella rechaza el contacto físico con el artista: “puro interés por parte de la morra”, “Se ve súper incómoda”, “Ella no lo quiere”, “Ni le gusta, lo hacen por publicidad”.

Internautas le recuerdan a Santa Fe que es padre

Claro que el post no estuvo libre de críticas en torno a la paternidad del cantante y es que consideran que prefiere estar con la influencer que buscar a su hijo:

"¿Y las fotos con tu bebé?”, “El que dijo que iba a cuidar a su hijo”, “Mucha Karely, ¿y tu hijo?”, “Se olvida de su hijo”, “Y eso que prometió cuidar de Maya Nazor y su hijo”, “Menos mal ibas a cuidar a tu hijo”, comentaron usuarios.

Los famosos han declarado que no son pareja, pese a que se dejan ver muy juntos e incluso en plenos besos / Instagram: @santa_fe_klan_473

Aunado a eso recordaron a Maya Nazor, expareja del cantante, a quien en un inicio señalaron de ser una interesada, pero actualmente es un personaje del medio muy querido:

“Maya Nazor tiene mucho mejor las cejas, las pestañas y todo lo demás”, “Maya es más guapo”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, "¿El nuevo Piqué?”, “Esto ta fue mucho y con una na**", “Bonita familia que dejaste ir por esto”, “Maya es superior”, “Es el nuevo Anuel y Yailin”, dieron a conocer los internautas.

Maya Nazor fue aplaudida en redes sociales por presuntamente estar saliendo con Peso Pluma. / Instagram: @nazormaya

Pero entre todos esos comentarios, Karely le dejó un mensaje tierno al cantante: “Me encantas”.

Cabe resaltar que dicha publicación también fue usada para anunciar el sorteo de 5 premios para los seguidores, los resultados los darán a conocer en una semana.

