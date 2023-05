Uriel Estrada asegura que sí existe un tipo de “complicidad” con Vanessa Claudio ¿están saliendo?

Se sabe que actualmente Vanessa Claudio está soltera.



La conductora Vanessa Claudio y su compañero en “Al Extremo”, Uriel Estrada, son una de las parejas a cuadro de TV Azteca que muchos piden ver juntos, por lo que desde hace un tiempo en el programa vespertino se han dado situaciones con las que intentan unirlos, sin embargo, este jueves la presentadora lo mandó a la “fiendzone” al llamarlo amigo, lo que causó una divertida reacción en ambos que fue captada en video.

En varias ocasiones los conductores han dicho frente a las cámaras que son grandes amigos, sin embargo, en repetidas ocasiones han evidenciado que quizás hay algo más que una amistad entre ellos, pues recordemos que una vez estuvieron a nada de besarse.

Por lo que en esta ocasión es Uriel Estrada durante una transmisión donde fue presionado a hablar sobre la conexión que tenia con la modelo, a lo que el conductor respondió dejando no tan claras las cosas.

“Uno nunca sabe, nunca digas nunca. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Fíjense que, con Vanessa, bueno, con Alexita, con Carlos Quirarte nos llevamos muy bien, pero evidentemente con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos”, mencionó Uriel.

Luego de decir estas palabras, el conductor lanzó una pregunta a todo su público; “ustedes qué dicen, ¿creen que hay algo?”, preguntó. Fue ahí cuando sus seguidores comenzaron a dejar decenas de comentarios animándolo a declararle su amor a Vane.

“Ella necesita que te declares, aviéntate hacen bonita pareja, y después ya le das el anillo hagan una gran boda”, “se ve que hay química, ojalá y se dé una relación pues hacen bonita pareja y mejor aún que si funcione!”, “sí hay algo, luego luego se ve”, fueron de los comentarios.

Hasta el momento, Vanessa Claudio no se ha manifestado al respecto, contrario a lo que sus fans desean que haga.