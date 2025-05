Valeria Márquez confesó que ‘se dejó de bandidos’ en la transmisión en la que se ve cómo la asesinan

El trágico asesinato de Valeria Márquez, una joven influencer y emprendedora de 23 años, ha dejado consternada a la comunidad de Zapopan, Jalisco, y ha generado gran revuelo en redes sociales.

Lo más impactante es que el fatal ataque ocurrió en plena transmisión en vivo, mientras Valeria platicaba con sus seguidores en su negocio Blossom The beauty lounge, un salón de belleza en Zapopan.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez durante la transmisión en vivo en su estética?

En medio de su rutina diaria, Valeria se conectó a TikTok para compartir con sus seguidores los avances y novedades de su estética. Sin embargo, lo que parecía una sesión más terminó en una tragedia cuando un hombre ingresó a su local y le disparó frente a su celular que transmitía en vivo a decenas de espectadores.

Minutos previos al ataque, Valeria comentó durante su transmisión en vivo que un hombre desconocido le había dejado un “costoso regalo” en el salón mientras ella no estaba. Esta situación la inquietó, llegando a decir que “quizás me iban a matar”.

Valeria Márquez: un video de tiktok causa revuelo tras su muerte / Redes sociales

Poco después, un sujeto ingresó al salón, preguntó por Valeria y, al confirmar quién era, le disparó y según téstigos escapó en una motocicleta.

El video captó el momento en que Valeria cae hacia atrás en su silla tras los disparos, mientras una mujer presente interrumpe la transmisión en vivo.

Valeria Márquez últimos mensajes / IG: @v___marquez / Redes sociales

Valeria lanzó un mensaje sobre “dejar a los bandidos”

En redes ha impactado el caso de Valeria y poco a poco se han filtrado más detalles de su último video. En el que dio más detalles sobre su vida, quién era y qué pensaba.

En ese mismo live, Valeria compartió un mensaje que ahora cobra un peso especial:

“Bien rehabilitada. Ya cambié, ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien”.

Estas palabras revelarían que la joven estaba intentando distanciarse de personas o situaciones que podían ser tóxicas.

¿Qué se sabe del asesinato de Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco ha abierto una investigación por feminicidio, aplicando un protocolo con perspectiva de género.

Hasta el momento, no se ha señalado a ningún sospechoso en particular y las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos.

El caso ha sido objeto de múltiples especulaciones en redes sociales, donde usuarios han planteado diferentes hipótesis sobre quién pudo estar detrás del crimen. Se han mencionado desde exnovios hasta personas cercanas a Valeria, sin que nada haya sido confirmado oficialmente.

Valeria Márquez / Redes sociales

En medio de esta polémica, Vivian de la Torre, amiga cercana de la víctima, salió a desmentir rumores que la involucraban. En un mensaje difundido en redes, Vivian expresó el dolor por la pérdida y aclaró que su relación con Valeria era muy cercana, “como de hermanas”, y que nunca imaginó que algo así pudiera pasar:

“Para las que conocían mi relación con ella, sabían que siempre le mandaba detalles cuando estaba y cuando no estaba en live”.

Además, pidió respeto y que se detuvieran las especulaciones que solo dañan la memoria de Valeria y a sus seres queridos.

