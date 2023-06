Vencer la culpa: Así se vivió la presentación del elenco con grandes artistas invitados

Esta entrega trae al público un personaje hecho por Inteligencia Artificial (IA).

Aprovechamos para platicar con el actor Matías Novoa



Te contamos que en TVNotas asistimos a la presentación, hace unos momentos, de la telenovela, Vencer la culpa, una producción de Rosy Ocampo, quien agradeció a los invitados y prensa, por haber asistido al evento creado en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

En dicha presentación asistió: Claudia Martín, Gabriela de la Garza, Manuela Ímaz, Carlos Ferro, María Sorté, Matías Novoa, Gabriel Soto, Ingrid Martz, Sachi Tamashiro, Pablo Perroni, Helena Rojo, Romina Poza, Paulina Treviño, Haydeé Navarra, Juan Carlos Barreto, Roberto Ballesteros, Luis Gatica, José Ángel Bichir y Cynthia Urías, esta última fue la conductora del evento.

La presentación de la telenovela se llevó a cabo la mañana de hoy en el Centro Cultural Roberto Cantoral. / Francisco Mancera

Además, se contó con la presencia de Daniela Romo, Dulce y Fanny Lu, quienes serán las encargadas de los temas musicales de la telenovela.

Por otro lado, el actor Matías Novoa, reveló que a él y a Michelle Renaud, les gustaría tener gemelos: “Estaría padrisimo poder tener gemelos, Michelle y yo, pero estamos esperando que la vida nos mandé esta gran bendición, no hemos visto un especialista, pero confío en que todo saldrá como tenga que ser”.

Finalmente, así reaccionó Claudia Martín cuando le preguntaron si se molestaba por ser cuestionada sobre temas de su ex pareja

“El que me pregunten del pasado es parte de mi trabajo, lo que no entiendo es por qué lo siguen haciendo, pero he aprendido a no enojarme”, finalizó.

El próximo lunes 26 de junio, a las 8:30 de la noche, por el canal de Las estrellas se estrenará la nueva telenovela de Rosy Ocampo.

La nueva telenovela de televisa contará la historia de cuatro mujeres que cargan con su respectiva culpa, además de que en esta ocasión también pondrá especial atención en la historia de los hombres.