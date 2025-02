Productora reacciona a la renuncia de Maribel Guardia a su telenovela

Maribel Guardia tomó una difícil decisión para su vida profesional, hace unos días en una conferencia de prensa confesó que tuvo que rechazar un papel en una telenovela de Televisa para poder enfocarse en el cuidado de su nieto.

Esto ocurre en medio de una disputa legal con Imelda Tuñón, la madre del niño, a quien Maribel señala de no hacerse cargo de él como debería debido a sus adicciones y bipolaridad.

Maribel Guardia prioriza el bienestar de su nieto: Renuncia a su trabajo

La actriz reveló en conferencia de prensa que había sido considerada para un personaje importante en la nueva producción de Rosy Ocampo, y aunque ya estaba en el elenco, decidió renunciar ahora que tiene este problema legal con su exnuera, y así dedicarle todo su tiempo a su nieto ahora que las autoridades determinaron que deberá estar con ella temporalmente.

Mira: Ime Tuñón amenazó a Maribel Guardia con sacar pruebas de infidelidad de su esposo si no le regresa a su hijo

“Estos días he estado totalmente dedicada a él (al niño). Me acaban de ofrecer una telenovela, Rosy Ocampo. Yo soñaba con esa telenovela, pero ya renuncié a ella porque voy a trabajar los fines de semana en el teatro, pero entre semana estaré dedicada al niño. Me necesita más que nunca”, explicó Maribel.

Cabe recordar que las autoridades de la Fiscalía la designaron como responsable del menor durante un período de 90 días, mientras se desarrolla la investigación contra Imelda Tuñón.

¿Qué dice Rosy Ocampo sobre la renuncia de Maribel a la telenovela ‘Papás por conveniencia’?

Este martes, durante la presentación de la continuación que tendrá la telenovela protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, ‘Papás por conveniencia’, la productora Rosy Ocampo fue cuestionada sobre la decisión de Maribel Guardia.

Sin dudarlo, la productora mostró su respaldo y aseguró que comprende la postura de la actriz. “No fue mi decisión. Platicamos porque estamos desarrollando la historia y ella estaba feliz con el personaje, un personaje importante. Una semana después de que platicamos me habló por teléfono y me explicó qué estaba pasando y yo la entiendo totalmente. Ya habrá oportunidad para que trabajemos, yo creo que ahorita el tiempo es para que esté con su nieto”, comentó.

Checa: María Chacón habría quedado fuera de ‘Papás por conveniencia’ ¡por insoportable! Ella responde

Rosy Ocampo y sus protagonistas confirmaron una continuación de Papás por conveniencia / Instagram

Además, la productora aclaró que no existía un contrato firmado, por lo que técnicamente Maribel no “renunció”, sino que simplemente rechazó el papel antes de formalizar su participación.

“Cuando suceden este tipo de cosas, yo siempre pienso que es por algo. Siento que este es un momento familiar, y pues ya encontraremos otra actriz que finalmente nos pueda hacer ese personaje”, concluyó.

Ariadne Díaz opina de la polémica familiar de Maribel Guardia

La protagonista de la telenovela en la que participaría Maribel Guardia, Ariadne Díaz fue cuestionada sobre el conflicto que tiene Maribel con su exnuera y opinó al respecto: “No estoy muy al tanto precisamente hoy viendo Instagram. Sé precisamente por dónde va tu pregunta pero no tengo ganas de meterme en algo que a fondo no sé”.

Ariadne compartió el cariño que tiene por la actriz y contó momentos en los que ha podido ver la calidad de persona que es: “Yo a Maribel la quiero muchísimo y siempre lo he dicho. Creo que pocas personas tan buenas he conocido en esta empresa como ella. Me tocó hacer gira con ella 5 meses, y es una persona linda, divina. Cuando ya todos estamos hartos, Maribel tenía una sonrisa y una palabra de cariño para todos lo que la rodeáramos”, comentó.

“Me acerqué con ella cuando falleció su hijo. Le externé todo mi cariño, todo mi amor porque no quiero ni imaginarme lo doloroso que debió ser y sigue siendo pero de ahí en fuera desconozco totalmente. Yo lo que sé es que la quiero muchísimo y deseo lo mejor para ella y para su nieto”, finalizó.

Te puede interesar: Ariadne Díaz revela que nunca conoció a su padre