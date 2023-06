Vica Andrade habla del tormento que vivió con implantes: “mi cuerpo me decía: necesito que los saques”

La guapa conductora, de 50 años, se sometió a cirugía hace 2 meses porque estaba sufriendo graves daños en su salud.

Hace poco más de dos meses, Vica Andrade, de 50 años, tomó una decisión muy importante en su vida: retirarse los implantes que se había colocado a los 23.

Esto tras una etapa muy complicada de salud, de la cual habla por primera vez en detalle para TVNotas. Radiante, hermosa, llena de paz por el amor a Dios y su familia, nos recibió en su casa para platicarnos de su recuperación y del gran amor y apoyo de su esposo, el productor Guillermo del Bosque, y sus cuatro hijos.

-Vica, a dos meses de la operación para que te retiraran los implantes, ¿cómo estás?

“Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y de las más importantes. Sigo recuperándome; de hecho, es más compleja esta cirugía, que la de implantación, por la reconstrucción de tejidos, músculos... todo es removido. Es un proceso de mucha paciencia y cuidado, y te lleva a una introspección”.

-En ese sentido, ¿cómo ha sido esta introspección de la que hablas?

“Te lleva a zonas emocionales muy complejas como mujer, pero mi ‘doctor de doctores’ es Dios y Él me ha ayudado en el proceso”.

-¿Por qué tomaste la decisión?

“Por la ola de padecimientos extraños que comencé a sentir después del COVID; tuve una inflamación generalizada, todo mi sistema se vio afectado, sin embargo, desde antes ya traía algunas molestias en mi busto derecho, manchas cuando me exponía al sol, pero el COVID detonó más cosas que me comenzaron a alertar que mi sistema inmune estaba muy bajo, que la inflamación no cedía, muchos doctores, opiniones... es desesperante”.

-¿Te diagnosticaron algo?

“Fibromialgia, pero alrededor de toda esta sintomatología extraña, no daban y te empiezas a asustar mucho”.

-¿A qué edad te pusieron los implantes?

“A los veintitrés años, y lo hice por sugerencia de mi esposo de ese entonces (Jean Paul Andrade, q.e.p.d.); estaba comenzando mi carrera de modelaje. Yo no me sentía incómoda, tenía un busto pequeño, normal”.

-¿Qué talla tenías?

“Tenía 34 C y me los cambié un par de veces porque a los 10 años se empiezan a contaminar. Pero hace nueve años, después de mis tres hijos con Memo, comencé a sentir una molestia en el pecho derecho y lo achacaba a cualquier cosa muscular. Los últimos seis, siete años que llevamos del proceso que vivió Memo con el cáncer hemos vivido muchos momentos de alteración y dejé de fijarme en si me dolía, lo minimizaba”.

-En uno de tus posteos, mencionaste que son más de 20 padecimientos que te pueden ocasionar los implantes, ¿contigo cómo fue?

“Manchas en la piel, zumbidos en los oídos, dolor agudo en los senos, ganglios linfáticos inflamados, visión borrosa, falta de aire, palpitaciones en el corazón, falta de sueño, dolor de cabeza y garganta, sudoración nocturna, intolerancia a algunos alimentos, infecciones recurrentes de cándida, sensibilidad a la luz, fiebre o escalofríos; constantes infecciones de sinusitis, asma, hipotiroidismo, tinitus, artritis, de esto he tenido de todo. En los últimos años no me reconocía, tenía disociaciones, depresión, ataques de pánico, ansiedad”.

-¡Qué difícil!...

“Con el tinitus y el vértigo comencé hace ocho años, mi cuerpo me estaba gritando y no le prestaba atención. Y eso que siempre me he alimentado bien, he hecho ejercicio y he estado muy conectada al positivismo y la fe”.

-¿Alguién te aconsejó al respecto?

“Esmeralda Pimentel, que se sometió hace tiempo a la explantación y me animó mucho”.

-¿Y ya no te dio miedo entrar al quirófano?

“No, mi cuerpo me decía: ‘Yo ya no necesito esto dentro de mí, necesito que lo saques’”.

-¿Cómo elegiste al doctor adecuado?

“Me lo recomendó Esmeralda, que es con quien ella se operó; está en Guadalajara, es el doctor Ignacio Buenrostro, él me quitó los implantes y la cápsula que está alrededor; la mandaron a biopsia, y gracias a Dios no había ningún tumor, pero era necesaria la cirugía para levantar mi sistema inmune”.

-Una vez que te retiran el implante, ¿cuál fue el proceso?, ¿te reconstruyen el seno?

“Fueron cuatro horas de cirugía, una hora para quitarlo y tres para la reconstrucción y estoy muy contenta como quedó mi busto, quedó perfecto para mis años que vengan, me siento como una niña de 15 (ríe). Me gustó mucho abrazarme después de la cirugía y sentir que ya no había nada extraño”.

-Hoy por hoy, ¿cómo estás físicamente?

“Ahorita los niveles de inflamación no han bajado, sigue saliendo alterado mi sistema, me sigue doliendo; han bajado algunos síntomas y estoy esperando que lleguen de Estados Unidos los resultados de un estudio de corazón, pero voy paso a paso, y estoy segura de que saldré adelante”.

-Una madre siempre piensa en su familia e hijos, tú tienes cuatro: ¿ellos qué te dijeron?

“Lo hice por ellos, por estar más tiempo aquí. Como me vieron de una terapia a otra, lo platicamos, me apoyaron y dijeron: ‘Mamá, es tu cuerpo, tú decides si esto te va a ayudar, te amamos’. Hoy amo cómo mis hijos me ven y me dicen ‘leona, la guerrera invencible e incansable’”.

-Ellos son tu motivación...

“Sí. Mi sueño siempre fue tener una familia y desde que nacieron decidí que quería estar presente, acompañarlos. Son seres muy hermosos, y sé que cuando muera, estaré muy satisfecha de lo que hice”.

-Tras esta experiencia de vida, ¿qué le dirías a las jóvenes que por alguna presión social, de pareja, quieren ponerse un implante?

“Cada persona tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero es real la afectación de los implantes al sistema inmune y por eso lo quise hacer público, para apoyar este movimiento. Creo que las niñas deben ver si están tomando la decisión por ellas o están complaciendo al novio o a las mamás, que ahora algunas les dicen a sus hijas antes de los 18 que se pongan implante. La verdadera belleza está en la salud”.

-Mucha gente comenzó a escribirte, ¿te gustaría dar una conferencia al respecto?

“Es un tema que se debe tocar de manera delicada y responsable. He querido hacer un Zoom con el doctor, pero mi recuperación no me lo ha permitido. Me encantaría hacer reportajes, videos o una conferencia como un testimonio propio de recuperación exitosa”.

-¿Es cara una operación así?

“Un poco, y la recuperación es complicada; los primeros días tenía un drenaje y lloré en la ducha pidiéndole perdón a mi cuerpo, le prometí valorarlo y cuidarlo como el templo que es”.

-¿Cómo te estás cuidando de la fibromialgia?

“Yo creo que el origen de las enfermedades son las emociones y debes soltar traumas, complejos, y estoy en ese trabajo interno; además de alimentación, terapias, ejercicio, medicinas alternativas, homeópatas”.

-Con esta explantación les estás dando un bonito ejemplo a tus hijas...

“Sí, ya son adolescentes y les digo: ‘Tienen un busto precioso’, y me contestan: ‘Sí, mami, nos encanta y no vamos a operarnos nunca’”.

-Así como has apoyado a Memo, ahora le tocó a él estar a tu lado...

“Sí; es un hombre muy sobreprotector, amoroso, pendiente de que no nos falte nada, detallista, caballeroso; y como pareja, saber que estamos el uno para el otro, es una paz muy grande. Memo es mi gran compañero de vida y quien siempre me llena de amor”.

-Finalmente, ya cambiaste tu guardarropa...

“Ayer fui a comprarme ropa interior nueva y me sentí muy bien, me encanta mi nuevo ‘yo’. Para mi columna ha sido maravilloso, porque tenía problemas en ella y fue quitarme ese peso. Cambia hasta la forma de cómo reflejas tu personalidad. Somos mucho más que unos senos. Hay que alejarnos del estrés, sanar del espíritu y vivir con paz”, concluyó.

Memo del Bosque, el compañero incondicional de Vica

-Memo, ¿cómo ves a Vica tras este proceso que enfrentó?, ¿más fuerte?

“Vica es una guerrera, siempre lo ha sido y hemos pasado juntos varias batallas, pero nuestros hijos, el amor y las ganas de vivir nos hacen salir adelante. Sabíamos que sería una cirugía difícil y complicada en lo físico y la parte anímica, pero me sorprendió verla muy contenta desde el primer día después de la operación; fuerte, decidida y motivada por la decisión que había tomado”.

-¿Qué le dijiste cuando te comentó que deseaba hacerse la explantación?

“Siempre nos hemos apoyado en las decisiones importantes de cada uno y por supuesto que cuando lo comentó, sabíamos que sería lo mejor para su salud y desde el primer momento tuvo todo mi apoyo”.

-¿Sentiste angustia cuando entró al quirófano?

“Claro que sientes angustia cuando alguien importante en tu vida va al quirófano; se contrae el estómago, pero gracias a Dios, todo salió muy bien”.

-¿Se dijeron palabras especiales?

“Palabras de ánimo, le dije: ‘Diosito nos cuida y todo estará bien; te amamos, yo y nuestros hijos, te estaremos esperando’”.

-Ahora te tocó cuidarla a ella y qué bendición que estás entero para ello...

“Siempre nos hemos cuidado el uno al otro en las buenas y en las complicadas, el amor es sanación para los cuerpos lastimados y teniendo fe, solo tienes que orar y creer que ‘todo lo puedo en Cristo, que me fortalece’”.

-¿Tú cómo estás de salud?

“Después de tener una enfermedad como el cáncer, tienes que cuidarte constantemente, alimentación, ejercicio, sueros y vitaminas, buscando que nunca regrese a tu vida. No puedes no quitarte de la cabeza el pendiente y nervio cuando vas a un PET (estudio oncológico), esperando que no haya nada de regreso, pero estoy contento, cuidándome y rodeado de amor en casa para buscar estar muchos años más en familia”.

-¿Cómo va el trabajo?

“Del trabajo ya llevaba muchos años activo, y llevármela con calma me ha caído maravillosamente bien, disfrutar a Vica y nuestros hijos. Estoy involucrado en varios negocios y en el desarrollo de ellos y me gustaría hacer un podcast”.

-¿Con qué aprendizaje te quedas?

“Que la vida hay que vivirla plenamente, que existen eventos que no estaban en tu plan de vida y de pronto llegan, te impactan y sacuden, pero sales adelante y hay que vivir agradecido por lo que tenemos. Es una bendición estar con salud, vivos y rodeados de amor”, finalizó.