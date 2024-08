‘Vivir de amor’, ¡gran final! Así lo disfrutó el elenco de la novela, FOTOS

La telenovela ‘Vivir de amor’ llegó a su fin. Por ello, los protagonistas del melodrama, Kimberly Dos Ramos, quien dio vida a “Angelli”, y Emmanuel Palomares, que interpretó a “José Emilio”, y buena parte del elenco se dieron cita en el Foro de Televisa San Ángel de la CDMX para vivir juntos ¡el gran final!

Platicamos con Kimberly Dos Ramos y nos dijo cómo se siente con el resultado de la telenovela ‘Vivir de amor':

Además Kimberly compartió que su personaje le dejó un gran aprendizaje a nivel personal y profesional:

“Interpretar a ‘Angelli’ me dejó mucho aprendizaje porque me hizo crecer como ser humano y como actriz, porque me sacó de la zona de confort, de las villanas, que yo había venido realizando”.