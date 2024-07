Wendy Guevara está angustiada por la salud de su padre tras ser operado de emergencia

Hace algunos días, la mamá de Wendy Guevara dio a conocer que su esposo, Francisco Guevara, había sido operado de emergencia por una fuerte complicación en el estómago.

A través de redes sociales, Fabiola Vázquez compartió que su pareja salió bien de la operación. Sin embargo, los médicos le comentaron que, de no haber llegado a tiempo, pudo haber perdido la vida, pues se la había “hecho pus en los intestinos”.

“Me decía el doctor que llegamos patinando, que si llegamos una hora después o dos, ya no lo hubiera contado. Se le hizo pus en los intestinos. Los intestinos no le funcionaban. No podía comer. No podía ir al baño. No podía vomitar. Los traía infladísimos. Fue algo muy fuerte”, expresó.

Wendy Guevara habla sobre la salud de su papá

Tras el video de su mamá, Wendy Guevara compartió un video en redes sociales para contar que está sumamente triste por no poder estar junto a su papá en estos momentos tan complicados, pues actualmente se encuentra en Estados Unidos por cuestiones laborales.

“Uno tiene que estar trabajando y todo, y mi papá malo, quisiera estar ahí con él. Yo dije, no quiero que mi papá piensa que no me importa, que no me importa que esté malo, no quiero que él piense que soy una mala hija” Wendy Guevara

La creadora de contenido aclaró que, pese a no estar presente, está muy al pendiente de él, pues se comunica constantemente con su hermana. También destacó que, en cuanto acabe sus compromisos, viajará a León, Guanajuato, para reunirse con su familia y ver a su padre.

“Sí me interesa y mucho. Estoy al pendiente de él. Le cortaron un pedazo de intestino y le quitaron el apéndice porque tenía mucha pus”, expresó.

¡#WendyGuevara y su mamá REVELAN el estado de salud de su papá tras ser HOSPITALIZADO de EMERGENCIA! #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/nwj12IgRBu — De Primera Mano (@deprimeramano) July 5, 2024

Wendy Guevara admite que esta situación la hizo reflexionar

Para finalizar con el tema, reconoció que la salud de su papá la hizo reflexionar en la importancia de la familia.

“Ahorita estuve pensando muchas cosas y dije, miren, el trabajo es una bendición y todo, pero creo que también debes darle prioridad a tu familia”, concluyó.

Cabe destacar que la operación de su papá se dio a poco más de un mes de que ella también presentara problemas de salud. A finales de mayo, la creadora de contenido comentó que le habían detectado unas piedras en la vesícula que podrían derivar en pancreatitis, por lo que se sometió a una cirugía.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara