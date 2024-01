Wendy Guevara explota contra Kimberly, “La más preciosa”, y su esposo tras pelea en Mérida

Kimberly, “La más preciosa”, y Óscar Barajas continúan en el ojo del huracán, debido a que este fin de semana protagonizaron una fuerte pelea, la cual fue transmitida por la influencer en sus redes sociales.

La integrante de las Perdidas reveló en su live, que el desacuerdo estaría relacionado con el consumo de drogas por parte de su aún esposo, durante una fiesta en Mérida.

A pesar de los intentos de reconciliación por parte de Óscar, Kimberly tomó la decisión de correr a su esposo de la habitación del hotel en el que se quedaban. Tras esta pelea, se comenzó a especular que el matrimonio de Kimberly y Óscar podría terminar, ya que tienen muchos problemas.

Sin embargo, la pareja podría haberse reconciliado, pues amigos de Kimberly y Óscar mostraron en redes sociales que ambos se habían reencontrado en el aeropuerto para regresar a León, Guanajuato.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado si su separación será definitiva o si solamente se tomarán un tiempo para arreglar la situación, ya que ambos se han alejado de las redes sociales.

La polémica pelea llegó a los oídos de Wendy Guevara, quien reaccionó a través de un live, en el cual se encontraba respondiendo algunas preguntas de sus seguidores.

Al ser cuestionada sobre la pelea de su amiga con su esposo, la ganadora de La casa de los famosos México no pudo ocultar su molestia.

Wendy Guevara

“Ay, ni me digan, porque me dan ganas de… ay no, estoy muy molesta. Ya ni me digan que hago corajes. ¡Qué ridículos!”.