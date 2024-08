William Levy y Elizabeth Gutiérrez se habrían reconciliado: Video

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizaron una polémica ruptura en medio de fuertes acusaciones y problemas en los que incluso la policía estuvo involucrada, al parecer los famosos retomaron su relación.

No se sabe aún si retomaron su romance, pero las cámaras de ‘Siéntese quien pueda’ captaron a Elizabeth saliendo de la casa de William.

Según el periodista Alex Rodríguez esta no sería la primera vez, sino que desde que el actor habría regresado de España, la expareja ha convivido bajo el mismo techo.

“Dicho y hecho, lunes 26 de agosto de 2024, 8:30 de la mañana, el auto que ven es el de Elizabeth Gutiérrez, y sí, sale de la casa de William Levy, del domicilio familiar que ella misma abandonó hace solo unos meses”, comentó.

La mediática ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Desde que en TVNotas te dimos a conocer que el actor cubano podría haber estado interesado sentimentalmente en Samadhi Zendejas, los famosos comenzaron a dar a notar una nueva crisis en su relación debido a las supuestas infidelidades continuas del actor.

En abril pasado, la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez acaparó la atención de los medios de comunicación y generó una ola de especulaciones sobre las razones detrás del fin de su relación.

William Levy sigue rodeado de escándalos / Twitter

Entre lágrimas, Elizabeth Gutiérrez, en una emotiva entrevista con una revista, compartió su versión de los acontecimientos y dijo que a pesar de la separación, terminó su relación con Levy en buenos términos.

Según Gutiérrez, aunque habían formado una familia juntos y compartido dos décadas de su vida, las cosas entre ellos ya no funcionaban como antes. “Siempre aposté por mi relación. Amé a William y no es un secreto que fue el amor de mi vida. Quería mostrarnos como éramos, porque vivimos muchos momentos juntos durante 20 años. Actualmente, no estamos juntos”, dijo.

Por otro lado, William siempre se deslindó de la relación sentimental con Elizabeth y dejaba claro que él no dejaría solos a sus hijos.

