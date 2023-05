Yolanda Andrade preocupa a sus fans al ser hospitalizada de emergencia

Fue a través de redes sociales que dio a conocer la preocupante noticia.

En la tarde de este 21 de abril, la conductora de ‘Montse y Joe’, enfrento graves problemas de salud, lo que la llevaron incluso a ser hospitalizada de emergencia y una vez fuera de todo peligro, lo compartió en redes sociales.

Con un reel en el que se muestra con una bata de hospital y acompañada por su hermana Marile, Yolanda Andrade señaló que estaba feliz porque estaba próxima a ser dada de alta.

“Estamos celebrando que ya nos vamos, ¿verdad güera?”, menciona Yolanda a lo que su hermana le responde: “Mana te amo, ¿ves? eres un milagro”.

En la misma publicación, Yolanda agradeció estar viva y contó un poco de su experiencia en la que afirma que llegó a “ver la luz”, por lo que está agradecida con los médicos que la atendieron.

“Mi cuerpo y alma agradecidos por el evento que me pasó, de salud. Gracias Marile, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras y camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, escribió la conductora, quien agradeció a sus seguidores por estar para ella.

En redes compartió un par de imágenes que dejaron ver, todo quedó en un susto. / Instagram: @yolandaamor

La famosa fue atendida en el hospital ABC y recibió muchas muestras de apoyo tras compartir dicha publicación. Una de las famosas que le envió mensaje, fue su compañera y expareja Montserrat Oliver, quien escribió: “Bendito sea Dios que ya estás bien”.

Un dolor de cabeza provocó este gran susto

Yolanda Andrade fue muy hermética en lo que le había sucedido; sin embrago fue la periodista Inés Moreno, quien explicó que después de comunicarse con ella, la famosa le dijo que sus malestares iniciaron con un dolor de cabeza, pero su vida llegó a estar en riesgo.

“Se le ven todavía los parchecitos que les ponen cuando tienen catéteres, ella postea desde el hospital... Yo no le pedí autorización para revelar lo que le pasó, pero nada más me dijo, cuídense de los dolores de cabeza”.

La conductora dice estar agradecida con el equipo de médicos que la atendió. / Instagram: @yolandaamor

También Monserrat Oliver en su emisión mas reciente, apareció sola, prendiendo las alarmas de todos sus seguidores, pues Monserrat asegura que “se sintió mal, no podía venir y preferimos que se atendiera”