Yolanda Andrade se reencuentra con su ex que la dejó por un hombre

Hace un año, la actriz Lorena Meritano, recordada por su papel de Dinora Rosales en ‘Pasión de gavilanes’ confesó en un programa argentino, que Yolanda Andrade había sido su “única novia”.

La actriz radica en Argentina actualmente y hace unos días llegó a la Ciudad de México para algunos proyectos, pero ¡se reencontró con su ex!

En la premiere de la nueva película de Eugenio Derbez, Lorena habló de este reencuentro en medio del delicado estado de salud de la conductora.

Según Lorena, el reencuentro se dio porque fue invitada a ‘Mojoe’, el programa de Unicable conducido por Yolanda y Monsterrat Oliver, quien por cierto es también expareja de ‘Joe’.

“Nos queremos un montón, la quiero mucho a Yolanda y la quiero mucho a Monse fue un programa muy lindo, vengo a apoyar el cine mexicano, vengo a hacer casting y a reunirme con productores, estoy muy bien gracias a Dios”, expresó.

La ex de Yolanda también habló acerca de los problemas de salud de la conductora: “Yolanda está bien, la vi entera, la vi bien, como ocupándose mucho de su salud. Hay que quererla mucho y cuidarla mucho”.

Igualmente, se mostró escéptica de las versiones que indican que Yolanda pudo haber sido embrujada: “Con todo respeto yo no creo en esas cosas, creo en Dios y el bien tiene que ganar”.

Lorena Meritano regresó a México y se reencontró con Yolanda Andrade / Instagram: @lorenameritanooficial

Lorena no ahondó más en el tema de su exnovia y dijo que tienen una buena relación de amistad actualmente: “Siento que no hay mucho que hablar, vivimos algo muy bonito que no lo oculto, pero tampoco lo expongo, fuimos íntimas amigas y hace muchos años nos volvimos a reencontrar gracias a Pedro Torres que nos reunió en Mujeres asesinas y nuestra amistad es inquebrantable... no la niego ni la expongo, solo digo que la quiero mucho. Fuimos amigas especiales en algún momento y hoy en día somos cuatas”.

El romance de Yolanda Andrade y Lorena Meritano

La actriz comentó detalles de su apasionado pero fugaz romance con la conductora mexicana, mismo que sucedió en 1995.

Sin embargo, la relación no duró mucho porque Lorena cambió a Yolanda por un hombre, pero ella la siguió en helicóptero para reclamarle.

“Le dije que ‘sí’ a Yolanda, no llegué al mes, porque conocí a un chico que me gustó y claro me escapé, fue toda una historia tragicómica, que yo me tuve que ir de México, Yolanda llegó en helicóptero con guardaespaldas a buscarme donde estaba yo con el chico, me cacheteó… no, no, un culebrón”, contó.

Yolanda aseguró que mientras estuvieron juntas, tuvo serios problemas con las dr*gas y el alcohol. / Instagram

En 2010, Lorena regresó a México para participar en la serie ‘Mujeres asesinas’ y aseguró que lleva una buena amistad con Yolanda pese a su dramática ruptura.

“Nos encontramos, nos abrazamos y nos hicimos grandes amigas. Puedo decir que sí fuimos novias”, indicó.