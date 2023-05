Yolanda Garza niega que Gerardo Gómez Borbolla tenga los derechos de la bioserie de La Tigresa

Gerardo Gómez Borbolla dejó claro que él tenía los derechos para llevar a cabo la serie biográfica de Irma Serrano a la pantalla chica.

El pasado 18 de abril, Gerardo Gómez Borbolla, expareja de Alejandra Guzmán, aseguró para ‘De Primera Mano’ que él era muy amigo de la primera actriz, Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’, y que incluso él llevaría a cabo la serie biográfica de la famosa, ya que tiene los derechos de esta misma.

Gerardo detalló que se firmó un contrato el cual estipula que él tiene los derechos de la bioserie de Irma Serrano- / Twitter: @raulgtzoficial

“La verdad es que sí los tengo, legalmente. Yo guardé mucho silencio durante muchos años, porque así me lo pidió Doña Irma, pero hay muchas cosas que hay que contar, cosas escritas, muchas cosas que tienen mucho valor histórico en este país y que ojalá se pueda llevar esto a la pantalla grande o a la pantalla de televisión”, dijo.

Así lo dijo:

Incluso, aseguró que una estaría en proceso la sinopsis para algunos capítulos; sin embargo, fue Yolanda Garza, productora, quien desmintió esta información, luego de estas declaraciones.

“Lo dudo mucho, no creo que sea así. Tú sabes Gustavo, la amistad que teníamos Irma y yo… Yo nunca vi al señor Gerardo en ninguno convivió de Irma, en su casa”, dijo en entrevista para ‘DPM’.

La productora también llevará a cabo la serie biográfica del fallecido Andrés García. / YouTube: De Primera Mano

Y agregó: “Yo no estoy peleando los derechos, ni los voy a pelear… En este caso, la única que puede otorgar esos derechos es Carmelita, la mamá de Luis Felipe (sobrino de Irma), ella no está en condiciones… Cuando platicamos sobre la serie me dijo ’sí, Yolanda, nosotros te la vamos a dar a ti’”.

Así lo dijo:

Asimismo, Yolanda reiteró que cuando se enteró de las palabras de Gerardo, rápidamente llamó a Luis Felipe y le dijo que ella “levantó la mano” desde hace mucho.

Finalmente, Garza destacó que “le extraña” que Borbolla diga que tiene “el contrato firmado” de los derechos, dado que “hay que preguntarle quién se lo firmó, Irma no estaba en condiciones de formar ningún contrato”.