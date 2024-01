Yuri le cambió la letra a su famosa canción, ‘El apagón’ cuando descubrió de qué hablaba

Sin duda, Yuri es una de las cantantes mexicanas más talentosas y exitosas. En su lista de canciones hay varios clásicos de la balada en español y del pop en español y precisamente es uno de ellos el que está generando controversia desde hace un tiempo.

Ahora que el feminismo ha tenido mayor impacto en la sociedad, muchas letras de canciones de muchos artistas han sido analizadas con lupa y las han reprobado por los temas de los que hablan.

Tal es el caso de ‘El apagón’, el éxito de Yuri que después de ser analizado se entendió que en él se normaliza el 1nc3sto y abus0.

Yuri interpreta de manera diferente el tema en sus conciertos

Yuri le cambió la letra a ‘el Apagón’ y ahora lo interpreta distinto

Aunque el tema de Yuri tiene un ritmo muy alegre y que pone a bailar a cualquiera, la letra del coro es perturbador, según internautas.



Vale mas que yo me calle la aventura que allí me sucedió.

Me tomaron por el talle. Me llevaron al cubo de un zaguán.

Y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿qué me sucedió?

Así que un una entrevista en ‘La historia detrás de la fama’ con Nayo Escobar, misma que se ha vuelto viral recientemente, Yuri dijo que se percató de la letra inadecuada y no omitió la canción en sus conciertos, pero sí evita cantar la parte donde se narra el supuesto 4bus0, “‘El apagón’ sí la cambié porque nunca me di cuenta de que era un inc3st0. Yo canté por años la canción. Entonces yo (soy) cristiana, imagínate. ¿Cómo cantar un ‘Aleluya’ y luego decir que era mi papá?”

Escobar cuestionó si modificar la letra y omitir un verso no desencadenó en repercusiones para ella, pero la cantante lo negó porque el compositor ya murió.

“No pasó nada, gracias a Dios. El compositor no estaba vivo, si no, yo creo que sí me la quita”, indicó.

