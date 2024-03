Fernando Rebeil el “colágeno” de Dolores Heredia ¡Tienen una relación y se llevan más de 20 años!

Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos de que la primera actriz Dolores Heredia, ícono del cine y de nuestro país, mantiene una relación oculta con el joven actor Fernando Rebeil, quien empieza a llamar la atención gracias a su participación en el filme Noche de bodas, que estelariza a lado de Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta.

Instagram

Te puede interesar: Alexa demandará por la difusión de sus videos presentados en el caso contra su padre, Héctor ’N’

¿Cómo inició el romance entre Dolores Heredia y Fernando Rebeil?

Una persona cercana a la pareja nos dijo: “Llevan un tiempo juntos. Se conocieron por amigos en común y después compartieron un proyecto que se llamó Estoy todo lo iguana que se puede, y la cercanía en los ensayos los hizo verse de otra manera”.

Al saber que ella tiene 57 años y él apenas 36, nos dice que la diferencia de edades no ha sido impedimento: “Al principio a ella le costó trabajo aceptar la diferencia de edades, porque podría ser su hijo. Sin embargo, Fernando se ha comportado a la altura. La relación ha ido muy bien”.

Alejandro Isunza / Redes sociales

No te pierdas: Maluma revela que tomó una drástica decisión en su carrera tras convertirse en papá ¿Dejará de hacer música?

¿Por qué no quieren hace pública su relación?

Esta relación es poco conocida, y así la quieren seguir conservando. ¿Por qué?

“Dolores nunca ha querido compartir cosas personales con la prensa. Poco se sabe de su vida íntima. Pocos son los que saben de esta relación porque ella misma le ha pedido a Fernando que no lo diga. Que se hable de él por su talento y no porque anda con alguien famoso”. Fuente TVNotas

Las hijas de la actriz aceptan esta relación: “Ellas se llevan increíblemente con Fernando. Además ya son adultos y entienden la relación de su madre. Aceptan y conviven como si nada. Todos están muy bien”.

Alejandro Isunza / Redes sociales

Al cuestionarle por qué no aceptan la relación en público o aparecen juntos en eventos, nos cuenta que “a Dolores no le gustan las alfombras rojas y los eventos públicos. Las relaciones públicas no es su fuerte. Entiende que es parte de la chamba. Cuando lo tiene que hacer, lo hace, pero no va más allá. Sí van juntos a varios lugares, en especial a festivales de cine ya que los dos son apasionados del séptimo arte”.

Alejandro Isunza / Redes sociales

Mira: Nicandro Díaz: Sale a la luz información de su accidente, estaba con su nueva novia

¿Qué dijo Fernando sobre su relación?

Hace unos días pudimos platicar con Fernando en la alfombra roja de Noche de bodas, pero al preguntarle sobre su relación decidió callar: “Sí tengo una relación, pero esa me la reservo”, finalizó

Alejandro Isunza / Redes sociales

Dolores es un referente del cine, el teatro y la televisión

Inició en el cine en la década de los 90 en cintas como La otra orilla, El patrullero, Pueblo viejo y The wrong man.

Logró notoriedad con los filmes Santitos, De la calle y Ciudades oscuras.

En televisión ha trabajado en Gitanas, Marina, Capadocia y Lucho en familia. Ha trabajado en películas como Sexo, amor y otras perversiones, Rudo y cursi, Chicuarote, Sonora y El norte sobre el vacío.

En televisión hizo grandes trabajos en las series Hasta que te conocí, Las malcriadas, El diablero y El galán. Durante dos años fue la presidenta de la Academia de las Artes y Ciencias cinematográficas.

Fernando Rebeil poco a poco ha ganado terreno en la actuación

Debutó en la televisión en 2013 en la serie Pacientes. Después participó en la serie Alguien más.

Un año después debutó en el séptimo arte en el filme El incidente a lado de Raúl Méndez y Humberto Busto. En el cine trabajó en proyectos como Gringo, Bienvenido, hermano y Las tinieblas.

En 2017 protagonizó la película Sueño en otro idioma, la cual fue galardonada internacionalmente.

Ha trabajado también en proyectos como El secreto de Selena, Esto no es Berlín, Familia y Una historia de amor y guerra. Actualmente destaca en la pelicula Noche de bodas, junto a Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.