¿Cómo alcanzar la paz interior en 2026 con el budismo?: Técnicas y claves esenciales

Con la incursión de la tecnología y de la inteligencia artificial es muy fácil caer en distractores y no enfocarte en lo que realmente importa. En estos tiempos en los que la sociedad evoluciona constantemente, el budismo puede ayudar a encontrar el equilibrio y a reconectar con tu ‘yo interno’.

¿Qué ventajas tiene practicar el budismo?

De acuerdo con la maestra de yoga Abhayadipa Ruelas Avilés, gracias al budismo puedes encontrar el camino espiritual para ser mejor persona, y hallar la paz y tranquilidad, a pesar de la evolución de la tecnología y el ritmo de vida tan acelerado que llevamos.

“El beneficio de practicar el budismo es alcanzar la iluminación. Cuando se logra esa fase en la vida ya no se tienen odio, envidias y enojos, sino una mente armoniosa, equilibrio y ecuanimidad. Si no la alcanzamos en esta vida, lo podemos hacer en la siguiente”.

Para la maestra, esta disciplina es un estilo de vida. “Es una filosofía.En mi caso, es mi religión. Decidí convertirme al budismo y hay una ceremonia para hacerlo. Empiezas a conocer un poco de esta filosofía y decides entrar a un grupo de estudio normal. Le dices a tu maestro que quieres ser Mitra. Es una palabra en sánscrito que quiere decir ‘amigo’. Ahí es cuando se hace una ceremonia”.

Alcanza la iluminación y la paz con el budismo. / Redes sociales

¿Cómo ayuda el budismo en tiempos de tecnología y distracciones constantes?

En esta nueva era de la tecnología y de la inteligencia artificial, Abhayadipa comparte algunos consejos para para alcanzar la paz interior: “Lo que ocurre en la actualidad se debe a que hay muchos distractores. Todo el mundo tiene prisa, pero esta es mental.

Todo nos genera ansiedad o hasta brotes de pánico, por eso podemos tomar lo que se denomina ‘práctica de la atención consciente’. A través de la sutra del Satipattan, exploramos 4 esferas de la atención consciente: De dónde estoy, cómo estoy y cómo manejar nuestras emociones”.

La terapeuta considera que el estrés es uno de tantos distractores que no nos permiten alcanzar el equilibrio deseado: “Es una emoción. Al estar distraídos la mente no está enfocada. Está dispersa por muchas razones.El budismo, a través de la meditación, nos ayuda a concentrarnos y a darnos cuenta de cuánto estamos entretenidos con la tecnología u otras cosas”.

La meditación, según Ruelas Avilés, sería clave para enfocar nuestra mente en estos tiempos vertiginosos: “El primer paso es aprender a meditar. Aquí, en el centro budista, tenemos clases para que uno se introduzca en esa práctica. Una vez que aprendes a calmar tu mente, empiezas a observar qué ocurre con tu vida”.

¿Cómo calmar la mente con la respiración y la meditación?

La mente nos puede jugar malas pasadas y desviar nuestra atención, por lo que es importante respirar para enfocarse:

“La mente te pone trampas para no ser disciplinado, como la comezón en la cabeza o en la pierna, o bien, que pasa alguien y volteas.Por eso, cuando me engancho con un pensamiento lo suelto y me regreso”.

“Hay una técnica que se llama ‘seguimiento a la respiración’. Son varias etapas: En la primera, inhalo y exhalo. En la segunda digo un número del 1 al 10 mentalmente sin querer llegar al último número. Así se entrena la mente. Hay que tratar de no alterar la respiración. No hay que detenerla. En la tercera soltamos los números. En ese momento la mente está enfocada y vemos que está más relajada, aunque quiere irse, distraerse. La respiración es nuestro foco de atención y de nuestro cuerpo, no es que la respiración te relaje, la meditación es una consecuencia de”.

Para encontrar el equilibrio y ya no ser tan mecánicos por tanta tecnología, la terapeuta considera: “Una vez que la mente comienza a tomar más conciencia de su entorno, te darás cuenta desi utilizas la tecnología como un medio hábil o como un distractor y una pérdida de tiempo. Para encontrar a ese ser interno puedes tomar un camino espiritual. Al adentrarte en esta filosofía te darás cuenta de que ser violento te genera sufrimiento, periodos de ansiedad y mal carácter. Tú crees que agredes a los demás, peroen realidad te agredes a ti, porque eres quien genera esa incomodidad”.

Sobre los retos que vienen para 2026, la maestra Abhayadipa aconseja enfocarse en lo realmente importante con la respiración y la meditación:

“Mientras tengas una práctica de atención consciente estarás al pendiente de tu entorno. Eso te ayudará a responder en lugar de a reaccionar. La conciencia es importante. Cuidar el planeta, los animales. Nosotros dependemos de la naturaleza, pero no tenemos esa conciencia”, concluyó.

¿Qué es el Budismo?

Es una religión y una filosofía espiritual. Se originó en la

India, al sur de Nepal. Sus practicantes no siguen a un dios todopoderoso, simplemente buscan tener un equilibrio, paz, tranquilidad y armonía.

Es la cuarta religión más numerosa en el mundo, pues tiene más de 500 millones de practicantes.

Uno de sus principales objetivos es superar el sufrimiento, el ciclo de la muerte y el renacimiento, ya sea por el camino del Nirvana o por la budeidad.

Está dividida en 3 tradiciones principales: Theravada, Mahayana y Vajrayana.

Principales creencias de esta filosofía: Buda (líder de iluminación), Dharma (doctrina budista) y Sangha (comunidad espiritual).

¿Quién es Abhayadipa Ruelas Avilés, maestra de yoga ?

Es enfermera general por la Universidad de Colima, México. Terapeuta de yoga formada por Yoga Espacio.

Certificada como profesora en Mindfulness para la salud y Mindfulness para el estrés en Respira

para la salud y para el estrés en Respira Vida Breathworks Valencia, España, 2014, bajo los estándares de las Redes de Formadores de Profesores de Mindfulness (UK Network for Mindfulness) de Reino Unido. Organizaciones Afiliadas: Universidad de Bangor y Universidad de Oxford.

Se ordenó en la orden budista Triratna en 2016. Imparte cursos de yoga y mindfulness para el estrés, así como cursos y clases de yoga restaurativa.

Centro Budista de la Ciudad de México: Jalapa 94, colonia Roma Norte. Teléfono: 5555254023 – 5555250086. Correo electrónico: contacto@budismo.com