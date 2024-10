Botas en tendencia para otoño 2024

Si eres de las que vive en tenis casi todos los días, seguro esperas con ansias el frío para dejarlos descansar un poco y sacar las botas.

A menos que tengan un tacón gigante, es el tercer tipo de zapato más cómodo que existe para caminar, después de los tenis y las chanclas.

Así que esta semana te cuento cuáles son las tendencias más importantes de botas para el otoño-invierno 2024.

Mira: ¡Tendencias de moda para el otoño 2024! Conoce los mejores conjuntos, estilos, combinaciones y accesorios

Moda para otoño / H&M/ Instagram

1. BOTAS HASTA ARRIBOTOTA (AL MUSLO)

Sí. Botas arriba de la rodilla que llegan al muslo. Vienen holgadas y también hay pegadas. Si te entusiasma usar este tipo de botas, pero sientes que te aprietan en los muslos, opta por las que son más holgadas.

Si eres bajita o sientes que tienes las piernas cortas y piensas que no te quedan ¡error! Solo es cuestión de que recortes las botas hasta donde deben ir.

Botas largas / H&M/ Instagram

¿CON QUÉ TE LAS PONES?

Estas botas son definivamente para ser las protagonistas de tu atuendo. Úsalas con minifalda, vestidos cortitos o vestidos largos con abiertas pronunciadas en las piernas.

2. BOTAS VAQUERAS

Llevamos algunas temporadas viendo este estilo de botas que, personalmente, me encantan. La diferencia es que en 2024 tienen menos combinaciones de colores y decorados más sutiles que en otros años.

Se ven increíbles con pantalones de mezclilla amplios, con faldas 3⁄4 o vestidos de invierno.

Checa: Abdomen plano en tres pasos: rutina para hacer en casa, ¡adiós lonjitas!

Botas vaqueras / H&M/ Instagram

3. BOTAS DE MOTOCICLISTA

A diferencia de las botas de combate, las de motociclista se caracterizan por tener hebillas, más que cierres o agujetas.

Es el estilo de botas más casual de la temporada. Se ven increíbles con atuendos tipo boho o con piezas clásicas que le den un toque rebelde al look.

Botas biker / H&M/ Instagram

Más tips para lucir botas esta temporada otoño - invierno 2024

¿QUÉ YA NO SE USA? Los pantalones de mezclilla skinny o de tubo embarrados metidos dentro de las botas. Ni cortas ni largas.

DATO CURIOSO No importa el largo de las botas que uses. Para que tu look se vea aesthetic evita que tus pantalones se hagan bolas o se peleen con tus botas. Dale a cada uno su espacio.

DÓNDE COMPRAR: Andrea, Bershka, Cklass, H&M, Ivonne, Mango, Pakar, Steve Madden, Stradivarius, Zara

Puedes ver: ¡Tendencias de moda para el otoño! Combinaciones, colores, accesorios y más