Moda de Invierno: Consejos para usar abrigos con estilo

Afortunadamente, las pieles de animales exóticos no están de moda desde hace varios años y ahora lo que más vemos cuando las temperaturas empiezan a bajar son abrigos de piel sintética. Tan gorditos y esponjados que dan ganas de abrazarlos.

Este año no es la excepción y los he visto en todas las marcas y de los colores, estilos y precios más variados. Este tipo de abrigos y chamarras generan una silueta exagerada en volumen, lo cual a muchas personas no les acomoda. ¡Pero es falta de costumbre!

Siempre he pensado que la moda es para experimentar hasta encontrar nuestro estilo personal y divertirnos, pero, aun así, aquí te doy algunos tips para equilibrar los atuendos y que no sientas que estás dentro de una bolsa de pelos.

Abrigos con peluche / Ali Express, Bershka, H&M, Julio, Michael Kors, Shein, Stradivarius, Zara

Consejos para portar un abrigo con estilo y sin lucir voluminosa

Manten tu perfil despejado

Es decir, peínate con el pelo recogido o déjalo hacia atrás. El combo abrigo de pelos más nuestro cabello genera mucho volumen en el área de la mandíbula. Lo mismo pasa con los cuellos altos y las bufandas, evítalos.

Lleva el abrigo abierto

De esta manera creas una línea recta entre lo que traes puesto abajo y el abrigo. Esto genera profundidad visual y disminuye el volumen.

Evita más volumen

Si el clima te lo permite, lleva telas ligeras en las prendas de abajo.

Más consejos para usar abrigos en invierno y lucir espectácular

Hay estilos que tienen vibra de apachurrable y calentito que no son tan voluminosos. ¿Quieres usar esta tendencia, pero no quieres abrigo? También hay chalecos, zapatos y hasta bolsas (para que no le dé frío a tu bolsita de maquillaje ni a tus llaves).

Vestirte de un color que contraste con tu abrigo también disminuye el volumen visualmente.

Como todo, el mejor tip para que reflejes todo tu brillo interior, es que te sientas cómoda con el outfit que hallas armado para ti. ¡Tu imaginación es el límite! Diviértete mientras combinas tus prendas y disfruta del invierno.