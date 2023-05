Checo Pérez tiene final desastroso: termina en el lugar 17 de Mónaco y ni los memes lo perdonan

El piloto mexicano admitió su error y ofreció disculpas a su escudería Red Bull.

Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido durante el Gran Premio de Mónaco. El sábado, durante la clasificación, el piloto mexicano sufrió un accidente la estrellarse contra un muro de contención, pero, el caos no quedó ahí.

El tapatío tuvo una accidentada carrera en Mónaco, pues, tuvo contacto con el automóvil del piloto Magnussen, al intentar rebasarlo y, luego, con Rusell, pues no alcanzó a frenar. Aunque dichos percances no pasaron a mayores, afectaron el desempeño del piloto mexicano.

Por su parte, su colega y rival Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Mónaco al terminar en el primer lugar. Fernando Alonso ocupó el segundo puesto; Ocon el tercer lugar, mientras que, el amigo de Shakira, Hamilton, terminó en el cuarto sitio de la carrera.

Checo Pérez ofrece disculpas, pero los memes no lo perdonan

El piloto mexicano enfrentó su desempeño durante el Gran Premio de Mónaco y confesó no recordar haber cometido un error de esa magnitud: “es un golpe muy duro en lo personal, porque en la Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error tan costoso”.

Sobre su accidente del sábado, Checo Pérez señaló que no puede volver a ocurrir una situación de esa magnitud, pues de lo contrario, se le iría el campeonato de las manos:

“Perdimos todo el día de ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Un resultado más así y nos podemos olvidar del campeonato, no nos puede pasar esto en lo que queda del año, hoy ha sido muy costoso porque todo nos salió mal… No nos puede volver a pasar”, expresó el piloto mexicano.

Y agregó que, después de ese accidente, la remontada sería complicada: “todo cómo lo esperábamos, no podíamos pasar. Tampoco habríamos podido, hace mucho, todo el caos que hubo y al final casi todo mundo terminó por no pasar. Mi error total, asumirlo y ahora pensar en Barcelona”.

Por otra parte, a nivel general, Checo Pérez sigue ocupando el segundo lugar en el puntaje global, con 105 puntos, sin embargo, Max Verstappen se queda con el primer lugar y se aleja de Pérez con 39 puntos de diferencia.

Mientras tanto, el piloto mexicano ofreció disculpas en sus redes sociales con el mensaje: “No el fin de semana que esperaba, le fallé a mi equipo, pero volveré con todo. Ahora ya a pensar en Barcelona”.

Si bien, hay seguidores de redes que lo siguen apoyando, los memes no perdonaron a Checo Pérez y, con diversas imágenes, escenificaron la carrera del piloto.

