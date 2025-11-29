Compartamos Banco cumple su 35 aniversario y celebra la edición 19 del Premio Emprendedores 2025

El pasado 19 de noviembre, Compartamos Banco, una de las instituciones financieras más consolidadas del país y con mayor presencia en el segmento popular, celebró la ceremonia de entrega del Premio Emprendedores 2025 en la Ciudad de México. En esta edición, emprendedores de distintos estados fueron reconocidos entre miles de participantes por su constancia, capacidad de superación y compromiso con el crecimiento de sus negocios.

Compartamos Banco: 35 años de fortalecer el camino de los pequeños negocios

En un entorno donde uno de los principales retos para iniciar o sostener un proyecto productivo sigue siendo el acceso limitado al capital y a instrumentos financieros accesibles, Compartamos Banco ha puesto el impulso a los pequeños negocios en el centro de su misión. A través de iniciativas como el #PremioEmprendedoresCB y los #EncuentroDeComitésCB, la institución reconoce la fidelidad y el esfuerzo de sus clientes, reafirmando su rol como aliado financiero para millones de familias mexicanas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, la mitad de la población adulta en México —y en buena parte de América Latina— aún no tiene acceso pleno al sistema financiero, especialmente en hogares de bajos ingresos y comunidades rurales. En el marco de su 35 aniversario, Compartamos Banco refrenda su compromiso con la inclusión financiera, facilitando capital y servicios adecuados a cientos de miles de micro y pequeños negocios.

¿Quiénes ganaron en la edición 19 del Premio Emprendedores de Compartamos Banco?

Para la edición 2025, el #PremioEmprendedoresCB distinguió a ocho clientes destacados, donde cinco representaron las categorías de Servicio, Comercio, Producción, Participación Familiar y Responsabilidad Social. También se reconoció al ganador Comisionista de 10 de Yastás y a la Empresaria con Sentido de ConCrédito, ambas empresas pertenecientes a Grupo Gentera. El certamen reunió 3,399 emprendedores de todo el país y logró 17,530 votos del público, quienes respaldaron las historias con mayor impacto comunitario

La lista de personas premiadas provienen de diferentes regiones del país: Andrea Yuriko (CDMX), Elizabeth Corrales (Chihuahua), Irma Juárez (Hidalgo), José Luis Reyes (Chiapas), Guadalupe Guzmán (Tamaulipas), María Dolores Miguel (Oaxaca), María Fernanda Hernández (Guerrero), María Marcela Águila (Tlaxcala), Natalie Martínez (Sonora) y Heriberto López (Guerrero).

¿Qué es el Premio Emprendedores de Compartamos Banco? 19 años reconociendo historias que transforman comunidades

El Premio Emprendedores se ha consolidado a lo largo de 19 años como una plataforma que visibiliza el espíritu emprendedor de los clientes de Compartamos Banco. En casi dos décadas, ha distinguido a más de 380 ganadores y ha recibido más de 115 mil historias, muchas de ellas ejemplos de resiliencia y de cómo el acceso a servicios financieros oportunos puede transformar vidas y comunidades.

Actualmente, la institución atiende a más de 3 millones de clientes en todo el país mediante esquemas de crédito grupal e individual, con el propósito de ayudarles a iniciar o fortalecer sus negocios. La meta es cerrar el año con más de 3.5 millones de clientes, reafirmando su posición como uno de los principales motores de desarrollo económico local.

Compartamos Banco recordó que las micro y pequeñas empresas representan entre 95% y 98% de las unidades económicas en México, por lo que impulsarlas fortalece el crecimiento regional, la productividad y el bienestar social del país.

Historias de éxito de los ganadores de la edición 19 del Premio Emprendedores de Compartamos Banco

Las historias de los ganadores del Premio Emprendedores 2025 de Compartamos Banco son historias reales que inspiran y demuestran el valor de creer, crear y crecer.

Andrea Yuriko: cuando la adversidad se convierte en una nueva oportunidad

Originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, Andrea Yuriko atravesó una separación, la disminución de ingresos, la pérdida de su padre y un diagnóstico que la llevó a abrazar una nueva realidad física. A pesar de ello, continuó su formación profesional y encontró en el negocio de uñas, maquillaje y microblading una vía para generar ingresos y estabilidad para su familia.

Durante su proceso, recuperó la custodia de sus hijos y enfrentó el reto de adaptarse a la prótesis. Utilizó recursos de su seguro de vida ligado a un crédito vigente, lo que le permitió adquirir insumos y abrir su segundo negocio. Hoy dirige MAKE UP Yuriko, una escuela y estudio especializado yuna tienda de cosméticos y regalos.

Ely Corrales: educar para abrir caminos

Elizabeth “Ely” Corrales, nacida en El Paso y criada en Ciudad Juárez, Chihuahua, convirtió su vocación por la enseñanza en un proyecto transformador. Hace 29 años fundó la Primaria Libertador, una escuela incorporada a la SEP que atiende a niñas y niños en contextos complejos. Para Ely, educar implicaba ofrecer más que clases, por lo que creó una red de apoyo con desayunos escolares, asesoría psicológica, tareas asistidas y horario extendido.

La escuela opera sin fines de lucro gracias al compromiso de docentes, voluntarios y a la gestión de Ely y su esposo, quienes impulsan actividades para sostener la escuela. Con más de 500 egresados —muchos ya profesionistas o docentes que regresan a ayudar— la Primaria Libertador se ha convertido en un espacio de contención y oportunidades, demostrando que la educación con propósito puede transformar comunidades.

Irma Juárez: el sabor que une tradición y futuro

Irma Juárez es la fuerza detrás de Pastes del Mineral, un negocio familiar que desde 2001 preserva la tradición gastronómica de Mineral del Monte, Hidalgo. Aunque el proyecto inició con su hermana, Irma dejó su carrera como educadora y su estancia infantil para dedicarse por completo al negocio. Desde hace 14 años forma parte del grupo de crédito de Compartamos, experiencia que le ha permitido profesionalizar la operación, fortalecer la administración y sostener un crecimiento constante.

Con un menú de pastes, empanadas y refrescos, Pastes del Mineral se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan el sabor tradicional. Irma ha construido una clientela fiel en Tulancingo y logró expandirse a Pachuca, uno de sus mayores logros. Hoy coordina un equipo de cuatro a seis personas, supervisa el abastecimiento y asegura la operación diaria de ambas sucursales, impulsando un negocio familiar que genera empleo y mantiene viva una tradición que sigue conquistando paladares.

José Luis Reyes: triunfar con el pan de cada día ante las adversidades

José Luis Reyes, originario de Tapachula, Chiapas, encontró su vocación emprendedora en el mundo de la panificación mientras trabajaba vendiendo harinas. Junto con su esposa abrió su primera panadería, inspirados por la tradición familiar de elaborar pan artesanal de Comitán. El mayor reto llegó cuando un cliente saldó una deuda entregándoles el traspaso de una panadería en crisis. José Luis decidió tomar el desafío: reestructuró procesos, renovó la oferta y recuperó la confianza de la comunidad, convirtiendo un negocio al borde del cierre en un proyecto estable y con futuro.

Hoy, Panadería Maná es un referente en Comitán, con dos sucursales que cubren la creciente demanda del pan tradicional. A medianoche inicia la jornada en los hornos, donde José Luis y su equipo de casi 20 colaboradores elaboran más de 2,000 piezas diarias entre conchas, panqués y pan artesanal. Su disciplina y liderazgo han consolidado una empresa que mantiene viva la tradición y fortalece el sentido de comunidad.

Lupita Guzmán: una taquería que sabe a hogar

A sus 55 años, María Guadalupe “Lupita” Guzmán ha construido una historia de esfuerzo y reinvención. Tras iniciar con una tienda de abarrotes y una carnicería, abrió una taquería. Taquería Los Potrillos con el tiempo se convirtió en un punto de referencia en su colonia gracias a su dedicación y al ambiente familiar que la rodea.

Con casi dos décadas de operación, Los Potrillos reúne a vecinos que disfrutan de su variedad de tacos, tortas y parrilladas. Lupita vive arriba del negocio, lo que le permite supervisar cada detalle. Con el apoyo de un taquero, su esposa, su hijo y un repartidor, ha fortalecido el servicio a domicilio y ampliado su presencia en la comunidad.

Estas historias reflejan cómo el talento, la determinación y el financiamiento adecuado pueden impulsar proyectos que transforman entornos y oportunidades.

Para más información visita el sitio: https://bit.ly/4o9Sdh5

Acerca de Compartamos Banco: Impulsar los sueños con sentido humano

Compartamos Banco es la institución que atiende al segmento subatendido más grande de México. Con más de tres décadas de experiencia, ofrece productos de crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores mexicanos.

