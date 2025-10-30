¡Compartamos Banco impulsa los sueños que hacen grande a México!

Compartamos Banco es una institución financiera especializada en impulsar a microemprendedores a través de créditos grupales o individuales que pone el corazón en la gente que convierte sus sueños en realidad.

Encuentros de Comités de Compartamos Banco / Compartamos Banco

¿Qué son los Encuentros de Comités de Compartamos Banco?

Con la finalidad de reconocer a sus clientes más destacados organizó, en el Estado de México, una serie de eventos denominados Encuentros de Comités. Estos eventos son un reconocimiento para clientes de la institución con más de una década de trayectoria, ellos son lideres y emprendedores que han demostrado su constancia, mujeres y hombres comprometidos que saben que trabajando en equipo no hay meta inalcanzable.

Hablamos de personas que son ejemplo de perseverancia al frente de sus comités en los Créditos Grupales de Compartamos Banco. Ellos son la representación de lo mejor del mexiquense, su espíritu emprendedor, gente que todos los días construyen oportunidades para sus comunidades mientras hacen que se mueva la economía local.

Pero no solo se trata del Crédito Grupal que ofrece la institución, además, muchos de estos clientes fortalecen su crecimiento financiero con otros productos que les ofrece Compartamos Banco y que los acompañan en su camino hacia un futuro más firme y, sobre todo, sólido, como seguros (vida, salud, protección familiar) y otros productos que fortalecen su crecimiento como cuentas de ahorro.

Encuentros de Comités de Compartamos Banco / Compartamos Banco

Compartamos Banco impulsa miles de emprendimientos en el Estado de México y en el resto del país

El Estado de México cuenta con más de 433 mil clientes activos, lo que la convierte en la entidad con mayor presencia de la institución a nivel nacional. Compartamos Banco en todo México impulsa emprendimientos en giros que van desde la venta de alimentos, servicios, comercio local, abarrotes, artesanías, ropa y productos de consumo, con esto se reafirma el compromiso de impulsar los sueños de quienes creen en el poder del esfuerzo colectivo.

El objetivo es claro, de cara al cierre de 2025, Compartamos Banco quiere alcanzar los 3.5 millones de clientes activos en todo el país, algo que no solo simboliza crecimiento, sino también confianza, inclusión financiera y esperanza.

Encuentros de Comités de Compartamos Banco / Compartamos Banco

Y para muestra un botón, Javier Negrete, un hombre originario del Estado de México, ha encontrado en los créditos de Compartamos Banco la oportunidad necesaria para crecer cumpliendo sus sueños. Gracias a estos impulsos pudo fortalecer su negocio, una tienda de abarrotes. Cuando tuvo un inconveniente con su auto, un préstamo de Compartamos Banco le ayudó a solventar la emergencia. Además, el es un hombre de pasiones y una de las más grandes es la música, gracias a la institución mejoró su equipo de sonido y puede continuar alimentando esa pasión. La historia de Javier refleja cómo el compromiso y el respaldo financiero ayudan a transformar los sueños y proyectos personales en una realidad palpable que beneficia tanto a las personas como a sus comunidades.

Encuentros de Comités de Compartamos Banco / Compartamos Banco

Cuando hay impulso los sueños sí se hacen realidad, porque cuando una persona emprende, transforma su entorno y cuando millones lo hacen juntos, México avanza con fuerza.

#EncuentroDeComitésCB

Para más información visita el sitio

https://bit.ly/3JehV5L

