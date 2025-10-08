Dermo Health presenta lo último en tecnología estética no invasiva ante diversas celebridades

El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la alfombra roja de Dermo Health, empresa mexicana especializada en aparatología estética. Durante el evento, se presentó lo más avanzado en tecnología para transformar la piel y el cuerpo de manera no invasiva, segura y eficaz. La belleza se transformó en experiencia, ya que la tecnología estética más avanzada se fusionó con el arte contemporáneo y el glamour de una noche única. Una velada que elevó la conversación sobre estética en México. ¡Te contamos todos los detalles de la aparatología estética de vanguardia y te presentamos las imágenes de la lluvia de estrellas que se dio cita en el evento, en el que la belleza fue protagonista!

Así lucieron Bárbara Islas y Laysha Salazar:

Bárbara Islas y Laysha Salazar en Dermo Health / Liliana Carpio

Celebridades y expertos se unen a la experiencia Dermo Health

Varias celebridades asistieron al evento, entre ellas: Bárbara Islas, Jenny García, Laysha Salazar, Mariana Torres, Eréndira Ibarra, Laura Carmine, Natália Subtil, Jass Reyes y Vanessa Arias, quienes deslumbraron con sus bellezas y figuras.

Además, se anunció que el Dr. Adán Hernández será el capacitador oficial de Dermo Health para médicos, garantizando el uso preciso y seguro de cada equipo con respaldo científico.

Así luecieron Eréndira Ibarra, Jenny García y Laura Carmine:

Eréndira Ibarra, Jenny García y Laura Carmine en la presentación de Dermo Health / Liliana Carpio

Aparatología estética de vanguardia: Endolyse, Pentagon, HIPRO y Unyque

Entre los equipos presentados destacan:

Endolyse: tecnología endolifting con penetración moderada en el tejido dérmico, que estimula la producción de colágeno y combate la flacidez de manera natural.

Endolyse de Dermo Health / Liliana Carpio

Pentagon: láser CO2 fraccionado ultra pulsado, uno de los tratamientos más avanzados para la renovación y reparación de la piel.

HIPRO: lifting facial sin cirugía con tecnología HI-FU, que actúa sobre la capa SMAS de forma no invasiva y sin dolor.

Hipro de Dermo Health / Liliana Carpio

Unyque: sistema integral para moldeo corporal y rejuvenecimiento facial, que combina diversas tecnologías en un solo equipo.

Unyque de Dermo Health / Liliana Carpio

Dermo Health creó más que un evento: una experiencia donde tecnología, cultura y glamour se fusionaron para inspirar, conectar y marcar conversación. La belleza del futuro ya está aquí: innovadora, artística y con mucho estilo.