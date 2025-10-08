 Dermo Health presenta lo último en tecnología estética no invasiva ante diversas celebridades
Dermo Health presenta lo último en tecnología estética no invasiva ante diversas celebridades

Dermo Health presentó lo último en tecnología estética no invasiva con equipos de lifting facial y rejuvenecimiento, frente a celebridades como: Bárbara Islas, Mariana Torres, Eréndira Ibarra, Laura Carmine, Natália Subtil y Vanessa Arias.

Mariana Torres y Natália Subtil en Dermo Health

Mariana Torres y Natália Subtil en la presentación de la aparatología de la más alta tecnología de Dermo Health / Liliana Carpio

Liliana Carpio

October 7, 2025 • 
Johany Sánchez

El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la alfombra roja de Dermo Health, empresa mexicana especializada en aparatología estética. Durante el evento, se presentó lo más avanzado en tecnología para transformar la piel y el cuerpo de manera no invasiva, segura y eficaz. La belleza se transformó en experiencia, ya que la tecnología estética más avanzada se fusionó con el arte contemporáneo y el glamour de una noche única. Una velada que elevó la conversación sobre estética en México. ¡Te contamos todos los detalles de la aparatología estética de vanguardia y te presentamos las imágenes de la lluvia de estrellas que se dio cita en el evento, en el que la belleza fue protagonista!

Así lucieron Bárbara Islas y Laysha Salazar:

Bárbara Islas y Laysha Salazar en Dermo Health
Bárbara Islas y Laysha Salazar en Dermo Health / Liliana Carpio

Celebridades y expertos se unen a la experiencia Dermo Health

Varias celebridades asistieron al evento, entre ellas: Bárbara Islas, Jenny García, Laysha Salazar, Mariana Torres, Eréndira Ibarra, Laura Carmine, Natália Subtil, Jass Reyes y Vanessa Arias, quienes deslumbraron con sus bellezas y figuras.

Además, se anunció que el Dr. Adán Hernández será el capacitador oficial de Dermo Health para médicos, garantizando el uso preciso y seguro de cada equipo con respaldo científico.

Así luecieron Eréndira Ibarra, Jenny García y Laura Carmine:

Eréndira Ibarra, Jenny García y Laura Carmine en Dermo Health
Eréndira Ibarra, Jenny García y Laura Carmine en la presentación de Dermo Health / Liliana Carpio

Aparatología estética de vanguardia: Endolyse, Pentagon, HIPRO y Unyque

Entre los equipos presentados destacan:

  • Endolyse: tecnología endolifting con penetración moderada en el tejido dérmico, que estimula la producción de colágeno y combate la flacidez de manera natural.
Endolyse de Dermo Health
Endolyse de Dermo Health / Liliana Carpio

  • Pentagon: láser CO2 fraccionado ultra pulsado, uno de los tratamientos más avanzados para la renovación y reparación de la piel.

  • HIPRO: lifting facial sin cirugía con tecnología HI-FU, que actúa sobre la capa SMAS de forma no invasiva y sin dolor.

Hipro de Dermo Health
Hipro de Dermo Health / Liliana Carpio

  • Unyque: sistema integral para moldeo corporal y rejuvenecimiento facial, que combina diversas tecnologías en un solo equipo.
Unyque de Dermo Health
Unyque de Dermo Health / Liliana Carpio

Dermo Health creó más que un evento: una experiencia donde tecnología, cultura y glamour se fusionaron para inspirar, conectar y marcar conversación. La belleza del futuro ya está aquí: innovadora, artística y con mucho estilo.

