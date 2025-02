Joven es engullido por una ballena jorobada y sobrevive para contarlo ¡Milagro en el mar!: Video

Un encuentro asombroso en las aguas del Estrecho de Magallanes dejó atónitos a testigos y usuarios de redes sociales. Un joven que navegaba en packraft vivió un momento digno de una película cuando una ballena jorobada emergió repentinamente y lo atrapó por unos segundos en su boca antes de soltarlo ileso.

El Estrecho de Magallanes es un paso marítimo de 530 km de largo, que se localiza en el extremo sur de Sudamérica. Pertenece a Chile. Está situado entre Chile y Argentina.(entre la Patagonia, la Isla Grande de Tierra del Fuego y gran cantidad de islas ubicadas al oeste de ésta hacia el Océano Pacífico).

El insólito suceso ocurrió el 8 de febrero en la comuna de Punta Arenas, Chile, cerca del Faro San Isidro, en la Bahía El Águila. Adrián Simancas, un venezolano de 24 años, exploraba la zona junto a su padre, Dell Simancas, un anestesista de 49 años.

Mientras el joven remaba, el mar se agitó inesperadamente cuando la gigantesca criatura irrumpió desde las profundidades.

Momento exacto en que la ballena atrapó al joven

El video, registrado por su padre, capta el instante exacto en que la ballena, en su búsqueda de alimento, engulle temporalmente al joven y su embarcación.

“Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, relató Adrián en una entrevista con TVN.

En la grabación se observa la violenta alteración de las aguas mientras el joven desaparece de la vista. El shock del padre es evidente, pero segundos después, la ballena expulsa a Adrián de regreso al mar. Sorprendentemente, no sufrió heridas y pudo salir a la superficie sin complicaciones.

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”, explicó el padre de Simancas al medio TVN Chile.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios compararon la escena con relatos de ficción y producciones cinematográficas.

Un kayakista vivió el susto de su vida cuando una ballena jorobada lo atrapó con su enorme boca en el Estrecho de Magallanes.C / Captura de pantalla

¿Puede una ballena jorobada tragar a un humano?

De acuerdo con National Geographic, aunque la garganta de las ballenas jorobadas es demasiado estrecha para tragar a un ser humano, su inmensa boca puede absorber accidentalmente objetos o personas mientras se alimentan. Sin embargo, al no poder ingerirlos, los expulsan de inmediato.

Tras el susto, padre e hijo, como Pinocho y Gepetto, optaron por dar por terminada la expedición debido a las condiciones climáticas adversas, con vientos y corrientes que se intensificaban. Sin embargo, lejos de alejarse definitivamente del mar, ambos afirmaron que seguirán explorando, aunque con mayor precaución y distancia respecto a los cetáceos.

Dell Simancas reflexionó sobre la impactante vivencia: “Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”.

