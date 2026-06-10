Lotería Nacional lanza billete conmemorativo por los 70 años de la Biblioteca Central de la UNAM

Desde Ciudad Universitaria, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Lotería Nacional presentaron este homenaje a uno de los recintos más emblemáticos del país, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2007.

Lotería Nacional y la UNAM conmemoran con Sorteo Superior el 70 Aniversario de la Biblioteca Central / Cortesía

Biblioteca Central de la UNAM: símbolo de conocimiento y patrimonio cultural

La Biblioteca Central de la UNAM ha sido durante siete décadas un pilar en la preservación, custodia y difusión del conocimiento en México. Además de ser un bastión del acervo documental universitario, representa un vínculo tangible entre la educación pública, autónoma y gratuita con la cultura y la sociedad.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que este billete conmemorativo no solo celebra un aniversario, sino que reconoce la vocación universitaria de hacer del conocimiento un bien público, de la cultura una herencia compartida y del aprendizaje una vía para ampliar libertades.

“Con esta colaboración, una de las imágenes más emblemáticas de nuestra Universidad recorrerá la nación y llegará como mensaje de identidad, libertad, justicia social y un porvenir compartido”, subrayó.

Asimismo, resaltó que la Biblioteca Central constituye una obra artística y un espacio de encuentro y estudio, además de ser una manifestación del compromiso de la UNAM con la cultura y el conocimiento.

Leonarso Lomelí Vanegas, rector de la UNAM y Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional. / Cortesía

Billete conmemorativo de la Lotería Nacional recorrerá todo México

Durante la presentación, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que este homenaje circulará en todo el país a través de dos millones 400 mil cachitos, llevando consigo el valor del conocimiento como herencia nacional.

Señaló que este recinto no solo resguarda millones de páginas, sino también una parte fundamental de la historia intelectual, científica y cultural de México. Además, destacó que se trata de una obra extraordinaria diseñada por Juan O’Gorman, que integra arquitectura, arte y pensamiento al plasmar la historia y diversidad cultural del país.

“Hoy celebramos mucho más que una biblioteca, celebramos la convicción de que el conocimiento transforma vidas, amplía oportunidades y construye el futuro de las naciones”, expresó.

También subrayó que la Lotería Nacional se suma a esta conmemoración al reconocer a una institución que durante 70 años ha iluminado el camino de generaciones de mexicanas y mexicanos.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional / Coertesía

Sorteo Superior 2888 de la Lotería Nacional: fecha, premios y detalles del billete

El Sorteo Superior No. 2888 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos en premios.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 26 de junio de 2026 y será transmitido en vivo a las 20:00 horas a través del canal de YouTube institucional “Sorteos Tradicionales” de la Lotería Nacional.

Los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y en el sitio miloteria.mx.

Billete conmemorativo de la Lotería Nacional de la Biblioteca Central de la UNAM / Cortesía

Comunidad universitaria celebra el legado de la Biblioteca Central

En el evento participaron autoridades universitarias y especialistas, quienes coincidieron en que la develación del billete representa un reconocimiento a un espacio que ha sido clave para el aprendizaje, la investigación y la cultura.

La secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruíz, enfatizó que la circulación del billete trasciende lo simbólico al llegar a hogares, mercados y oficinas, formando parte de la vida cotidiana y fortaleciendo la identidad colectiva.

Por su parte, Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, señaló que la Biblioteca Central seguirá siendo un espacio para el acceso a información, servicios bibliotecarios, recursos digitales y actividades culturales.

Verónica Soria Ramírez, subdirectora de Servicios Bibliotecarios, reconoció el papel de las comunidades usuarias y del personal que ha sostenido este recinto durante siete décadas, destacando que cada servicio está pensado en las necesidades de aprendizaje, consulta, convivencia y creación.

La ceremonia, que concluyó con el tradicional grito de “Goya”, reunió también a integrantes de la comunidad académica y figuras destacadas del ámbito bibliotecológico.