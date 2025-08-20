Lotería Nacional recorre el país y llega a Nuevo León para presentar el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”, el primero del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este sorteo reconoce el aporte de las y los mexicanos que viven en el extranjero pero siguen construyendo el país desde la distancia y cuya esencia ha sido bien descrita en el Himno Migrante de Legado de Grandeza.

Lotería Nacional presenta en Nuevo León el Gran Sorteo 303 “México con M de Migrante” en honor a los paisanos / Cortesía

¿Cómo presentaron el Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante en Monterry?

Desde el Palacio Federal en Guadalupe, Nuevo León, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior; Genaro Rodríguez Teniente, delegado estatal de Bienestar; y el Colectivo Legado de Grandeza destacaron la relevancia de este homenaje.

Olivia Salomón subrayó que Lotería Nacional, con 255 años de historia, honra causas importantes en esta etapa de la Cuarta Transformación:

“El Gran Sorteo Especial No. 303 es un homenaje vivo que viaja en cada cachito. Porque un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”.

También destacó que los diseños de los billetes están inspirados en el Himno Migrante, creado por el Colectivo Legado de Grandeza, y que el sorteo une dos conmemoraciones: el inicio de la Independencia y el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU., donde casi 40 millones de mexicanos celebran sus raíces.

“Desde la Lotería Nacional, nos sentimos profundamente honrados de ser parte de esta causa. Porque no hay mayor fortuna que abrazar una causa justa. Y no hay mayor premio que decirle a nuestra gente: México no te olvida. México te espera. México te agradece”.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional / Cortesía

Por su parte, Tatiana Clouthier expresó que el sorteo es una forma de fortalecer el vínculo con México:

“El día 15 es cuando se celebra este Gran Sorteo 303, este grito de amor, este grito de sentir las raíces se oye a lo largo y a lo ancho esa noche, y así como dijeron los Niños Gritones, el Premio Mayor nos lo llevamos nosotros al ser mexicanas y mexicanos”.

También invitó a participar en este sorteo con causa, adquiriendo cachitos que apoyan a la comunidad migrante.

Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior / Cortesía

Nuevo León como punto clave en la estrategia “México te Abraza”

Genaro Rodríguez Teniente destacó que para la Presidenta Sheinbaum, apoyar a los migrantes es prioritario. En Nuevo León, como estado de tránsito, se implementa la estrategia “México te Abraza” para recibir a los connacionales con dignidad.

“Con este sorteo de Lotería Nacional se coloca al centro el tema de las y los hermanos migrantes, dando testimonio del impacto que tienen tanto en nuestro país como en el extranjero”.

Genaro Rodríguez Teniente, delegado estatal de Bienestar / Cortesía

¿Cuándo es el Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante y cuáles son los premios?

El sorteo se celebrará el 15 de septiembre a las 16:00 horas. Se emitirán 4 millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno. El Premio Mayor es de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones.

Estructura de premios:

10 premios de 25.5 mdp



5 premios de 10 mdp



5 premios de 5 mdp



15 premios de 1 mdp



18 premios de 500 mil pesos



25 premios de 250 mil pesos



50 premios de 100 mil pesos



2 premios por aproximación de 1.1 mdp



2 premios por aproximación de 550 mil pesos



3,999 premios por terminación de 7 mil pesos



3,999 premios por terminación de 5 mil pesos



39,999 reintegros

La transmisión en vivo estará disponible en el canal oficial de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.