Nueva licenciatura en Arquitectura de Interiores en la Anáhuac, en colaboración con Interceramic

Con más de 50 años de experiencia, la Universidad Anáhuac se ha destacado por su enfoque innovador en la educación superior y su contribución al desarrollo social y cultural. Esta nueva carrera marca un hito importante en el plan de crecimiento de la Facultad de Arquitectura, diseñado por Gerardo Broissin, director de la Facultad de Arquitectura. Este programa innovador ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar y desarrollar su creatividad en el diseño de espacios interiores, así como una comprensión profunda de los materiales y tecnologías más avanzadas.

Víctor Almeida, presidente del Consejo y Director General de Interceramic, ha sido un ferviente defensor del desarrollo educativo en el campo de la arquitectura de interiores. Interceramic es una empresa líder en la fabricación y distribución de materiales para la construcción y diseño de interiores, con más de 40 años en el mercado, y un alto compromiso con la calidad, la innovación y el diseño vanguardista. Respecto a esta nueva licenciatura, que se lanza en colaboración con Interceramic, Almeida subrayó:

Victor Almeida, Interceramic “Encantados de apoyar a la Universidad Anáhuac. Estamos totalmente convencidos de que la única forma en que México pueda progresar es con educación. Lo que estamos tratando de hacer es traer lo último en diseño, decoración, tecnología a México y hemos logrado un liderazgo con la marca Interceramic, con 330 tiendas por todo México”.

Sofía Aspe, embajadora de la licenciatura en Arquitectura de Interiores, como una destacada diseñadora de interiores, reconocida a nivel internacional, compartió su experiencia y visión sobre la importancia de la formación en este campo. En 2012, fundó Sofía Aspe Interiorismo (SAI), un estudio de diseño multidisciplinario líder en arquitectura interna, obra, acabados e interiorismo; está integrado exclusivamente por mujeres especialistas en diversas áreas del diseño.

“Estoy muy emocionada de estar aquí, porque a diferencia de mucha gente que pudiera pensar por qué estoy apoyando y por qué soy embajadora de esta nueva licenciatura en Arquitectura de Interiores, yo no fui a la escuela, no tuve la suerte de haber estudiado a lo que hoy me dedico. En mi época la carrera de diseño de interiores era una carrera que pareciera no tan formal, para gente que no se iba a dedicar, en su mayoría, mujeres que dejaban la carrera a medias para casarse para formar una familia, y por azares del destino estudié administración de empresas, cocina. Siempre tuve está pasión de estudiar lo que realmente me apasionaba desde niña”, dijo Aspe.

En cuanto a la pertinencia de crear una licenciatura en Arquitectura de Interiores, Sofía Aspe afirmó: “Es una carrera compleja, donde se requiere tener muchas habilidades. Necesitas temas de inteligencia espacial, arquitectura de interiores, manejo de contabilidad, manejo de importaciones y exportaciones, tratados entre países, fletes, paisajismo, diseño de iluminación, psicología con los clientes”.



En el lanzamiento de esta nueva carrera, estuvo como invitado especial el Dr. Cipriano Sánchez García, L.C. Rector de la Universidad Anáhuac México.

De esta forma, Interceramic y la Universidad Anáhuac muestran su compromiso con la formación de arquitectas y arquitectos de interiores altamente capacitados, listos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.



