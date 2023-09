Omar García Harfuch deja su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX ¿posible candidatura?

Hace unas semanas te contamos en TVNotas que el trabajo del hijo de la primera actriz, María Sorté, al frente de la seguridad en la Ciudad de México ha contribuido a reducir los índices delictivos de la capital de manera significativa. Su eficiencia lo ha convertido en una figura popular entre los ciudadanos.

La mañana de este sábado 9 de septiembre amanecimos con la noticia de que Harfuch visitó al actual jefe de Gobierno, Martí Batres, para informarle que decidió dejar su cargo.

Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

Esta noticia nos hace recordar que, según una encuesta que hizo en agosto Enkoll para el periódico El Universal, Omar ganaría las elecciones para jefe de Gobierno. ¿Será este el inicio de una candidatura que pinta para ser ganadora?

En un reciente tweet Omar comentó

“Como lo he expresado siempre ‘ser jefe de la Policía no me permite agendas paralelas’, por esta razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”.

García Harfuch asegura que Sheinbaum dará continuidad a la transformación del país.