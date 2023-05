Patricia Armendáriz, ex tiburón de Shark Tank, insulta y grita a indígenas; reacciona a audio viral

Patricia Armendáriz, ex tiburón de ‘Shark Tank’, explicó por qué le gritó a indígenas: “di dinero de mis propios recursos”.

Patricia Armendáriz, quien fue parte del programa de televisión, ‘Shark Tank México’, apareció hace unos momentos en redes sociales, luego de viralizarse un audio donde se escucha cómo grita e insulta a indígenas.

A través de su cuenta de Twitter, Patricia se disculpó con los habitantes de la selva Lacandona luego de que le pidieran dinero para “hacer hoteles”.

En un video publicado, la ex tiburón de ‘Shark Tank’ comentó, “el día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. Obviamente no hay justificación para gritar. Es un problema personal: tengo la mecha muy corta. Ya les pedí disculpas. Ahí está el material escrito donde les pedí disculpas y les expliqué que efectivamente, les había yo dado recursos personales para proteger el polígono de la selva”.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

Patricia explicó, “he estado gestionando recursos para las comunidades más marginadas de Chiapas. Una parte que hago es un proyecto para proteger la selva Lacandona, son centros eco turísticos alrededor de la selva, en la parte privada y las comunidades para que aprendan que pueden recibir muchísimo más dinero cuidando su selva, que cortándola”.

Y continuó, “en el caso de los lacandones ya era la tercera sesión que teníamos en Las Guacamayas, Chiapas a donde llegaban y me decían ‘yo no quiero un centro eco turístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel’”.

Según la legisladora, esta petición fue la que la hizo estallar, “eso fue el resultado de la tercera sesión, donde yo sinceramente me salí de mis casillas porque, principalmente porque dirijo una Asociación Civil que protege la selva y a los lacandones. Ahí me reclamaban que tenía yo la obligación de hacer cosas para ellos. Yo les he dado dinero de mis propios recursos personales y siguen pidiendo más”, explicó.

Patricia Armendáriz difundió las capturas por escrito de las disculpas que ofreció / Twitter: @patyarmendariz

“Todas las comunidades adicionales han tenido una respuesta diferente, me llevaban sus proyectos y ellos (los lacandones) siguieron diciéndome ‘le tienes que dar un hotel a cada familia’”, agregó.

La ex tiburón fue a esta reunión como representante de la asociación cultural Na Bolom, misma que se encuentra bajo el control de un patronado en el que participa su familia y tiene un hotel, restaurante, museo, biblioteca, fototeca y tienda que comercializa con productos originarios de Chiapas.

¿Cuál es el audio viral de Patricia Armendáriz?

El viernes comenzó a circular un audio donde se escucha la voz de Patricia Armendáriz insultando a indígenas en una reunión con ellos en la comunidad de Las Guacamayas, en la selva Lacandona.

Aunque no se precisó la fecha del audio cuando se filtró, Patricia menciona en sus disculpas que es de octubre de 2022 y ahí se escucha a Armendáriz gritar a los habitantes de la región, amenazándolos porque no veía que su dinero estuviera dando resultados, reclamándoles la entrega de 15 mil pesos mensuales para pagar un abogado, mismo que un hombre identificado como Chakin Colocho, defiende al decir que sí está trabajando en lo que debe hacer.

Sin embargo, Patricia pierde el control y les grita frases como: “sigan con sus pende...” y que está “hasta la mad...”, teniendo réplica de los pobladores, a quienes silenció con un manotazo sobre la mesa.