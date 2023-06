Teotihuacán: El desgarrador relato de la sobreviviente del globo aerostático: “me quería morir”

La joven sobreviviente al accidente del globo aerostático externó su impotencia, luego de que nadie le brindó ayudar al caer de más de 40 metros.

El pasado 1 de abril del año en curso se suscitó una de las tragedias más sonadas en México, pues un globo aerostático se incendió y se cayó cerca de la zona turística de Teotihuacán.

Tal situación dejó un saldo de dos personas fallecidas y una menor, quien sobrevivió a una caída de más de 40 metros, luego de que inició el fuego en el globo.

Si bien, a lo largo de las investigaciones se dio a conocer que los que viajaban en el globo eran una familia, quien estaría celebrando el cumpleaños de la madre, identificada como Liliana Becerril.

El viaje en globo fue un regalo de cumpleaños para Liliana Becerril, quien perdió la vida en el accidente. / Twitter: @C4jimenez

Ahora, a más de un mes de lo ocurrido, la sobreviviente habló por primera vez ante las cámaras de Univisión y contó cómo fue que vivió este terrible momento.

“No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí esperándome en algún momento y me quedo con la enseñanza que tu mundo puede cambiar así (chasquea)”, dijo la menor.

Usuarios capataron el momento en el que los pasajeros se lanzaron del globo en llamas. / Twitter: @CuajnoticiaCDMX

La joven comentó cómo fue que comenzó el accidente, luego de que el globo quisiera aterrizar y la canasta chocara, lo que provocó un escape de gas que estalló y este volvió a elevarse.

“Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito, pues arde, porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar… Y mi mamá cae, cae al lado mío y no se para, para eso me paro, les empiezo a gritar a la gente ‘ayuda, ayuda’, todos se me quedan viendo sorprendidos”, dijo.

Así lo contó la sobreviviente de la tragedia:

Habla Regina, la menor que sobrevivió al trágico accidente en globo aerostático ocurrido a principios del mes de Abril en Teotihuacan y en el que perdiera a sus padres , así cuenta su amarga experiencia 😔

Y agregó: “Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá, el globo arriba, veo cómo se está incendiando y fue un dolor sorprendente, porque era consiente de que mi mamá ya había muerto… Varios me dicen ‘viste al piloto’, no. No lo vi, no sé en qué momento se aventó

El piloto del globo, quien no estaba certificado para volar, huyó del lugar y días después fue arrestado; actualmente está vinculado a proceso. / Twitter: @CuajnoticiaCDMX

La menor externó su impotencia en cuanto a la poca ayuda que recibieron sus padres y ella: “¿Por qué mi papá tuvo que sufrir así? Porque escuché sus gritos, escuché cómo pedía ayuda, cómo sufría”.

Finalmente, la joven subrayó el arduo dolor que siente tras la terrible pérdida de sus padres: “No quería vivir, ni porque estuvieran mis tías… No quería vivir, me quería morir y estar con mis papás”.