Video: Trabajador del Metro murió al tropezar y caer a las vías; denuncian falta de mantenimiento

Las autoridades comentaron que ya están investigando, pero la familia dice que ya había reportes de falta de mantenimiento.



Este 6 de junio surgió un video del accidente que sufrió un trabajador del Metro, donde se observa cómo tropieza y cae en las vías, perdiendo la vida.

El accidente ocurrió el pasado 5 de junio alrededor de las 14:20 horas en la estación Oceanía de la línea B, según confirmó el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

Un reporte de emergencia de lo ocurrido, menciona que el trabajador de 40-50 años aproximadamente, identificado como Rafael Murias Quijano, quien trabajaba como Jefe de Estación, se golpeó en la cabeza y murió.

BAJA SIN CUIDADO a LAS VÍAS del @MetroCDMX, TROPIEZA, CAE, SE ELECTROCUTA… y MUERE

Así bajaron estos 2 trabajadores a las vías.

Olvidaron dar aviso al puesto de control para q cortaran la energía.

Así se tropezó, cayó y murió.

La @FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/OAiWiiEAVO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 6, 2023

Para facilitar las maniobras de rescate, se suspendió el servicio y se cortó la electricidad para así brindar atención al trabajador, no obstante, cuando el personal pudo accesar al lugar junto a los paramédicos del ERUM, encontraron al trabajador sin signos vitales.

La Fiscalía entonces abrió una carpeta de investigación al hacer el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente la Dirección del Metro le envió sus condolencias a la familia del trabajador y reiteró su apoyo para los trámites legales.

La familia y trabajadores denuncian

Tras el lamentable fallecimiento de Rafael, los familiares y algunos compañeros de trabajo, denuncian que la causa de su muerte fue negligencia por falta de mantenimiento de las instalaciones.

En una entrevista con un diario de circulación nacional, Verónica Rodríguez, esposa del trabajador que murió, comentó que aunque el STC sí la apoyó con los gastos del funeral, el jefe de la Línea y más autoridades “no han dado la cara”, ni les han dado razones sobre la causa de muerte.

Entre los dos trabajadores se estaban ayudando a pasar entre las vías pero uno tropezó y murió / Twitter: @c4jimenez

En este tenor, denunció que no tenía las condiciones adecuadas de seguridad para hacer su trabajo, “mi esposo fue a atender un servicio, lo mandaron en una intersección y tenía que descender, pasar por una tabla, así se le llama ‘tabla’, porque no son las condiciones adecuadas cuando están manejando alta tensión y, al parecer, esa tabla se rompió”, comentó.

Al mismo tiempo, la señora se quejó de la versión de las autoridades que señalan, el señor “se resbaló”, por lo que ella refiere, “pero no, todas las instalaciones están en malas condiciones”.

Mientras tanto, una joven que dijo ser hija del trabajador fallecido, comentó en redes sociales, “hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad”.

Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX https://t.co/zDgJ8x8nyd — Verónica Alexia (@VernicaAlexia2) June 6, 2023

Carpeta de investigación

Por estas circunstancias en las que el hombre murió, familiares y compañeros trabajadores del metro exigieron que se investigue como homicidio culposo y no únicamente como accidente de trabajo.

El director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, lamentó el fallecimiento del trabajador y reiteró su apoyo a los familiares, así como su apoyo para la investigación, “conscientes de que se trata de una pérdida irreparable, el Metro manifiesta su solidaridad con la familia, así como su disposición para aportar toda la información que se requiera para esclarecer este hecho”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó el martes que la carpeta de investigación es por homicidio culposo y lesiones.