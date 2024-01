Guía para que no caigas en deudas interminables ¿Debes la tarjeta de crédito o un préstamo?

En el ajetreo diario entre que no alcanza y no tenemos la cultura de pedir prestado de una forma inteligente, se encuentran los ganchos que lanzan las instituciones financieras, ya sea un préstamo personal o una tarjeta de crédito. Debemos tener cuidado. Los expertos de EjeCentral nos dicen cómo.

Seguro ya has escuchado hasta el cansancio que ese no es dinero gratis que llega a nuestras manos, sino una deuda potencial que puede dañar nuestros ingresos y nuestro estilo de vida, y hasta nuestro futuro si no ponemos atención.

En México hay muchas historias de personas que toman tarjetas o préstamos personales para ocuparlos en artículos que no son de primera necesidad y al final terminan debiendo dos o tres veces lo que les pudo costar un celular, un equipo de audio, una tele o tantas cosas más, sólo por no hacer bien las cuentas.

ACTO 1: Laura y el préstamo de las sorpresas

Con un toque de curiosidad, Laura descubrió un préstamo de 10 mil pesos que apareció mágicamente en su aplicación bancaria. Sin un plan claro, el dinero se desvaneció entre sus manos como un truco de magia.

¿Qué sucedió? La danza monetaria hizo su entrada sin previo aviso, así el préstamo, camuflado como una tentación, sedujo a Laura llevándola a una coreografía de gastos sin rumbo fijo. Nunca se percató de que la tasa de interés era del 28% anual.

ACTO 2: Rosy y el caos tarjetil

En otro escenario de esta comedia financiera, conocemos a Rosy, quien se sumergió en el abismo de la tarjeta de crédito en diciembre. ¡Ay, Rosy, el mes de la generosidad y los gastos excesivos! Compró regalos y cosas para la cena. El horror se desató cuando no pudo cubrir el pago para evitar intereses. Otro encuentro con la danza monetaria. Ahora, el pago mínimo se convierte en su rutina mensual que al parecer será un muy largo peregrinar para poder liquidarlo, ya que no midió entre sus ingresos, sus gastos fijos (luz, agua, gas, pasajes, etc.) y lo que le quedaría para los pagos de la deuda. Y sólo paga el mínimo.

ACTO 3: Conciencia a ritmo de risas y consejos divertidos

¿Qué podemos aprender de estas desventuras monetarias? ¡Mucho! La moraleja no es sólo evitar los giros inesperados de la danza de los billetes, sino bailar con ella de manera consciente y en armonía ¡que no desincronicen tus finanzas!

ESTOS SON LOS PASOS MONETARIOS COORDINADOS:

Antes de aceptar un préstamo, conoce tus movimientos financieros y ejecuta un plan sólido que te permita acceder y pagar el préstamo. Estrategias para no tropezar: en la tarjeta de crédito, aprende a realizar movimientos precisos. Pagar el mínimo es como un paso lento, pero ¡cuidado!, puede llevarte a un baile eterno por años, y en realidad los articulos que tú compraste, por los intereses, los estarás pagando al doble o al triple. Trata de hacer pagos completos mensuales y si puedes cubre todo. Si tienes varias tarjetas, concéntrate en la que te genera una tasa más alta de intereses y paga lo más posible, de las otras lo mínimo, y en cuanto termines la primera, sigue con la otra pagando todo el adeudo, hasta terminar. El conjuro del ahorro: ino subestimes el poder del ahorro! La mejor manera de evitar sorpresas en la danza monetaria es imponerse objetivos alcanzables y ahorrar para tus sueños.

Así culmina nuestro viaje por el mundo del anzuelo bancario. No es solo un cuento entretenido, sino un recordatorio de que las decisiones monetarias pueden tener giros inesperados. ¡Bailemos con la danza monetaria, pero que sea un baile consciente y lleno de risas y no de lágrimas!

Una trampa en el tiempo para tu bolsillo

Laura se las verá un poco duras para juntar los 990 pesos cada mes, pero al final sólo le tomará un año deshacerse de la deuda.

Préstamo personal

Suponiendo que Rosy sólo pueda pagar los intereses y hacer un pequeño abono a capital de 125 pesos cada mes, le tomará más de tres años saldar la deuda de 10 mil pesos que adquirió comprando regalos.

Tarjeta de crédito