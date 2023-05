¿Comes carne?… ¡cuidado! está acabando con tu salud y la del planeta

Tu salud y la del planeta se ve afectada por la alimentación, ¡un mundo de vegetarianos reduciría las emisiones de gases efecto invernadero!

Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente dándole un respiro modificado nuestra alimentación.

Un mundo de vegetarianos reduciría las emisiones de gases efecto invernadero del sistema alimentario en 44%, indica un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de EU (PNAS, por sus siglas en inglés)

No solo los coches, las fábricas o dejar la luz encendida en la casa contaminan el medio ambiente, ¡también nuestra alimentación! Según el estudio The global impacts of food production, de la Universidad de Oxford, publicado en 2018 en la revista Science, 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero es provocado por el sector alimenticio, y de este porcentaje, 58% es por la generación de productos animales, principalmente de carne de vaca y cordero.

Dejar de comer carne ayudaría al planeta / Shutterstock

Disminuir el consumo podría detener en buena medida el calentamiento global, así como evitar millones de emisiones de CO2 (dióxido de carbono)

Cambiando la alimentación “se ‘liberan’ tierras para producir otros cultivos, lo que aliviaría mucho los ecosistemas y mejoraría la seguridad alimentaria en todo el mundo”, asegura Martin Bruckner, académico de la Universidad de Economía de Viena, ya que esas tierras podrían capturar 100 mil millones de toneladas de CO2, ayudando a limitar el calentamiento del planeta a 1.5°C y así no superar los 2°C fijados en el Acuerdo de París, el límite ante peores consecuencias por el cambio climático. Por si fuera poco, los expertos aseguran que consumimos más proteínas (70%) de las que en realidad necesitamos.

Así impactaría en el ambiente reducir tus consumos alimenticios

El dióxido de carbono (CO2) representa de 70 a 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso, ozono, vapor de agua), estos gases atrapan el calor en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento de la Tierra y por ende, otras repercusiones graves para la estabilidad y el equilibrio de la naturaleza. Según estudios sobre este impacto, lo que consumimos habitualmente puede mejorar o empeorar la situación del ambiente. ¡Haz conciencia!

-1 día sin carne de vaca ayuda a ahorrar el agua que ingerir el agua que ingieren 9 personas y salva a 14 animales del sacrificio

-Sin ese kilo de huevo en tu refri previenes 4.67 kg de CO2

-1 kg de pollo menos, ayuda a ahorrar 4 mil litros de agua, ¡casi lo de una pipa de agua!

-Al evitar consumir 1 kg de carne de cerdo eliminas la emisión de 12.31 kg de CO2, equivalente a 5.2 litros de gasolina.

-Comer una rebanada de pan a la semana, en lugar de 2 rebanadas al día evita 39 kg de estos gases

-Por cada kilo de mantequilla se liberan 12 kg de CO2

-Reducir el consumo de pollo (75 g) a una o 2 veces a la semana ahorra 391 kg de emisiones de gases efecto invernadero

-Al decir ’no’ a 1 kg de queso, no se liberan 9.8 kg de CO2; es decir, 4.1 litros de gasolina

-Pasar de 2 vasos de leche de vaca al día a 1 o 2 veces a la semana se ahorran 409 kg de CO2

Ayuda al planeta al dejar de consumir algunos alimentos que producen contaminación para el medio ambiente / Shutterstock

Evita el desperdicio de alimentos, ya que ello es responsable de 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La mitad de la tierra del mundo (sin contar desiertos y zonas cubiertas de hielo) es usada para la agricultura

78% de la contaminación de los ecosistemas marinos es causada por la producción alimentaria

Comer más alimentos locales y de temporada también ayuda al planeta

50% de la alimentación debería ser frutas, verduras, hortalizas y frutos secos

El otro 50% cereales integrales y proteínas vegetales, principalmente legumbres

Y comer muy, muy pocos lácteos y azúcares añadidos

Si el consumo de carne se reduce a la mitad, disminuye entre 20% y 40% el riesgo de extinción estimado para 2060 de aves y mamíferos de mediano y gran tamaño

Así impactaría en tu salud…

Solo 100 g de carne roja pueden provocar cáncer colorrectal y diabetes

50 g de carne procesada, además de las dos enfermedades anteriores, puede generar una enfermedad del corazón

Comer frutas y verduras genera un olor corporal más agradable comparado con el que se emana por una dieta rica en carne